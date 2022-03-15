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В Кремле ответили на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы
В Кремле ответили на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы - РИА Новости, 15.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы, отметил, что положение дел весьма... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:58
2022-03-15T12:58
россия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
политика
совет европы
москва
петр толстой
александр башкин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы, отметил, что положение дел весьма очевидно, когда будет окончательно сформирована позиция, сообщат."До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована, тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно, президент сообщит об этом, или мы сообщим вам точку зрения президента ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции президента страны по выходу России из Совета Европы.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.Сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявлял, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
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россия, парламентская ассамблея совета европы, в мире, политика, совет европы, москва, петр толстой, александр башкин, дмитрий песков
12:58 15.03.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы

Пресс-секретарь Песков: положение дел с выходом России из Совета Европы весьма очевидно

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности выхода России из Совета Европы, отметил, что положение дел весьма очевидно, когда будет окончательно сформирована позиция, сообщат.
"До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счет. Когда позиция будет окончательно сформулирована, тем более, что положение дел с Советом Европы весьма очевидно, президент сообщит об этом, или мы сообщим вам точку зрения президента ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции президента страны по выходу России из Совета Европы.
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Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по-прежнему будут рассматриваться.
Сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявлял, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
 
РоссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ миреПолитикаСовет ЕвропыМоскваПетр ТолстойАлександр БашкинДмитрий Песков
 
 
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