В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского
В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского в Брюсселе в конце марта
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Что касается возможной встречи с президентом Зеленским, то мы по-прежнему согласовываем детали поездки", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Журналисты попросили ее уточнить, означает ли это, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. "Никакие варианты на данный момент не исключены. Наш главный фокус сейчас - провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе. Если будут какие-то дополнительные изменения в программе, мы вас известим", - указала Псаки.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден в конце марта посетит Брюссель для участия во внеочередном саммите североатлантического альянса.