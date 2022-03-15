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В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 15.03.2022
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В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского
В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 15.03.2022
В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского
Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:54
2022-03-15T20:54
в мире
брюссель
нато
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Журналисты попросили ее уточнить, означает ли это, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. "Никакие варианты на данный момент не исключены. Наш главный фокус сейчас - провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе. Если будут какие-то дополнительные изменения в программе, мы вас известим", - указала Псаки.Ранее Белый дом сообщил, что Байден в конце марта посетит Брюссель для участия во внеочередном саммите североатлантического альянса.
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в мире, брюссель, нато, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
20:54 15.03.2022
 
В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского

В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского в Брюсселе в конце марта

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Что касается возможной встречи с президентом Зеленским, то мы по-прежнему согласовываем детали поездки", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Журналисты попросили ее уточнить, означает ли это, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. "Никакие варианты на данный момент не исключены. Наш главный фокус сейчас - провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе. Если будут какие-то дополнительные изменения в программе, мы вас известим", - указала Псаки.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден в конце марта посетит Брюссель для участия во внеочередном саммите североатлантического альянса.
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