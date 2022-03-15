https://ria.ru/20220315/vstrecha-1778345631.html

В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского

В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского - РИА Новости, 15.03.2022

В Белом доме не исключили встречи Байдена и Зеленского

Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:54

2022-03-15T20:54

2022-03-15T20:54

в мире

брюссель

нато

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе, программа визита американского лидера все еще согласовывается, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Журналисты попросили ее уточнить, означает ли это, что встреча двух лидеров в Брюсселе все же состоится. "Никакие варианты на данный момент не исключены. Наш главный фокус сейчас - провести встречи с партнерами по НАТО в Брюсселе. Если будут какие-то дополнительные изменения в программе, мы вас известим", - указала Псаки.Ранее Белый дом сообщил, что Байден в конце марта посетит Брюссель для участия во внеочередном саммите североатлантического альянса.

https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html

брюссель

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

в мире, брюссель, нато, украина, сша, владимир зеленский, джо байден