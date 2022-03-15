Рейтинг@Mail.ru
Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"? - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220315/vooruzhennyekonflikty-1778206938.html
Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"?
Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"? - РИА Новости, 15.03.2022
Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"?
"Мама, что происходит?" - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах.
2022-03-15T11:00
2022-03-15T12:18
это надолго
дети
психология
вооруженные конфликты
общество
подкаст
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778206463_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_c8ede57dbdd54ee647b4a1eee2739ae4.jpg
Как не травмировать ребенка при разговоре о «вооруженных конфликтах»?
«Мама, что происходит?» - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах.
audio/mpeg
Как не травмировать ребенка при разговоре о «вооруженных конфликтах»?
«Мама, что происходит?» - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах.
audio/mpeg
Понять, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах помогает клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.02:10 Как говорить с детьми о вооруженных конфликтах, не передавая им свою тревожность?06:10 Возможно ли сохранить спокойствие в неспокойное время?08:10 Как рассказать ребенку правду, но не напугать?12:50 Стоит ли обсуждать новости с детьми?17:35 Как не превратить детей в боле боя мнения взрослых?26:10 Проигрывание стрессовых ситуаций у детей и взрослых27:10 Как взрослому поддержать себя в тревожное время?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778206463_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_f132c9f9b70a2d96b2ed569d40ae5fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дети, психология, вооруженные конфликты, общество, подкаст, аудио, социальный навигатор, детские вопросы
11:00 15.03.2022 (обновлено: 12:18 15.03.2022)
 

Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"?

Это надолго
Как не травмировать ребенка при разговоре о «вооруженных конфликтах»?
11:00
Читать ria.ru в
"Мама, что происходит?" - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах.
Понять, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах помогает клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
02:10 Как говорить с детьми о вооруженных конфликтах, не передавая им свою тревожность?
06:10 Возможно ли сохранить спокойствие в неспокойное время?
08:10 Как рассказать ребенку правду, но не напугать?
12:50 Стоит ли обсуждать новости с детьми?
17:35 Как не превратить детей в боле боя мнения взрослых?
26:10 Проигрывание стрессовых ситуаций у детей и взрослых
27:10 Как взрослому поддержать себя в тревожное время?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоДетиПсихологияВооруженные конфликтыОбществоПодкастСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала