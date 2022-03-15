https://ria.ru/20220315/vooruzhennyekonflikty-1778206938.html

Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"?

Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"? - РИА Новости, 15.03.2022

Как не травмировать ребенка при разговоре о "вооруженных конфликтах"?

"Мама, что происходит?" - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах.

2022-03-15T11:00

2022-03-15T11:00

2022-03-15T12:18

это надолго

дети

психология

вооруженные конфликты

общество

подкаст

социальный навигатор

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Как не травмировать ребенка при разговоре о «вооруженных конфликтах»? «Мама, что происходит?» - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах. audio/mpeg

Как не травмировать ребенка при разговоре о «вооруженных конфликтах»? «Мама, что происходит?» - спрашивают дети о военных конфликтах. Они слышат новости, читают посты в соцсетях, обсуждают происходящее в школе, но когда приходят к родителям, те часто теряются, что ответить. Как рассказать обо всем и не напугать? Последний выпуск второго сезона подкаста посвящаем тому, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах. audio/mpeg

Понять, как говорить с детьми о вооруженных конфликтах помогает клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.02:10 Как говорить с детьми о вооруженных конфликтах, не передавая им свою тревожность?06:10 Возможно ли сохранить спокойствие в неспокойное время?08:10 Как рассказать ребенку правду, но не напугать?12:50 Стоит ли обсуждать новости с детьми?17:35 Как не превратить детей в боле боя мнения взрослых?26:10 Проигрывание стрессовых ситуаций у детей и взрослых27:10 Как взрослому поддержать себя в тревожное время?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дети, психология, вооруженные конфликты, общество, подкаст, аудио, социальный навигатор, детские вопросы