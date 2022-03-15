Володин отреагировал на инцидент в эфире Первого канала
Володин: поступок сотрудницы Первого канала нужно рассматривать по всей строгости
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы должны отнестись со всей строгостью к поступку сотрудницы Первого канала, которая ранее появилась в эфире с плакатом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У этой чиновницы телеканала нет ни капли переживания за наших ребят, за нашу страну. Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция", - написал Володин в Telegram-канале.
Как добавил парламентарий, комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поручено взять на контроль данный вопрос.
Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.
Останкинский суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову. Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления).