https://ria.ru/20220315/volodin-1778349182.html

Володин отреагировал на инцидент в эфире Первого канала

Володин отреагировал на инцидент в эфире Первого канала - РИА Новости, 15.03.2022

Володин отреагировал на инцидент в эфире Первого канала

Правоохранительные органы должны отнестись со всей строгостью к поступку сотрудницы Первого канала, которая ранее появилась в эфире с плакатом, считает спикер... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:32

2022-03-15T21:32

2022-03-15T21:32

россия

общество

первый канал (телеканал)

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы должны отнестись со всей строгостью к поступку сотрудницы Первого канала, которая ранее появилась в эфире с плакатом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как добавил парламентарий, комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поручено взять на контроль данный вопрос.Накануне Первый канал сообщил РИА Новости, что ведет проверку после инцидента с появлением в прямом эфире девушки с плакатом.Останкинский суд Москвы во вторник оштрафовал на 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия ворвавшуюся в студию программы "Время" сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову. Материал в отношении Овсянниковой был составлен по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления).

https://ria.ru/20220315/pervyy-1778233987.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, общество, первый канал (телеканал), вячеслав володин