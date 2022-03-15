Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/volodin-1778340576.html
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка - РИА Новости, 15.03.2022
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:11
2022-03-15T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
госдума рф
украина
россия
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны.Спикер Госдумы сообщил, что в результате обстрела центра города Донецка погиб 21 мирный житель, 23 — получили ранения разной тяжести. "Страшная трагедия!" - отметил он.По его словам, акция совершена при помощи запуска ракеты "Точка-У" с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины."Все причастные к преступлению установлены, фамилии военнослужащих известны", - написал политик в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала там значимой темой.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, госдума рф, украина, россия, вячеслав володин
20:11 15.03.2022
 
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка

Спикер Госдумы Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны.
Спикер Госдумы сообщил, что в результате обстрела центра города Донецка погиб 21 мирный житель, 23 — получили ранения разной тяжести. "Страшная трагедия!" - отметил он.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 17:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
По его словам, акция совершена при помощи запуска ракеты "Точка-У" с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины.
"Все причастные к преступлению установлены, фамилии военнослужащих известны", - написал политик в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала там значимой темой.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГосдума РФУкраинаРоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала