https://ria.ru/20220315/volodin-1778340576.html

Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка

Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка - РИА Новости, 15.03.2022

Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T20:11

2022-03-15T20:11

2022-03-15T20:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

госдума рф

украина

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны.Спикер Госдумы сообщил, что в результате обстрела центра города Донецка погиб 21 мирный житель, 23 — получили ранения разной тяжести. "Страшная трагедия!" - отметил он.По его словам, акция совершена при помощи запуска ракеты "Точка-У" с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины."Все причастные к преступлению установлены, фамилии военнослужащих известны", - написал политик в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала там значимой темой.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, госдума рф, украина, россия, вячеслав володин