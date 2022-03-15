https://ria.ru/20220315/volodin-1778340576.html
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка - РИА Новости, 15.03.2022
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T20:11
2022-03-15T20:11
2022-03-15T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
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вячеслав володин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все причастные к обстрелу центра Донецка, когда погиб 21 мирный житель, установлены, их фамилии известны.Спикер Госдумы сообщил, что в результате обстрела центра города Донецка погиб 21 мирный житель, 23 — получили ранения разной тяжести. "Страшная трагедия!" - отметил он.По его словам, акция совершена при помощи запуска ракеты "Точка-У" с территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины."Все причастные к преступлению установлены, фамилии военнослужащих известны", - написал политик в своем Telegram-канале.Также он отметил, что в Европе и США официальные лица не принесли соболезнований, не осудили действий Киева, ни одно зарубежное СМИ не написало о случившемся, массовая гибель людей не стала там значимой темой.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, госдума рф, украина, россия, вячеслав володин
Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка
Спикер Госдумы Володин заявил об установлении всех причастных к обстрелу Донецка