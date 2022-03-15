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Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/voennye-1778287823.html
Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев
Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев
Российские военные в ходе специальной операции на Украине проявляют мужество, героизм и самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:07
2022-03-15T16:08
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
совет безопасности рф
николай патрушев
герой российской федерации (звание)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной операции на Украине проявляют мужество, героизм и самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В ходе проведения военной спецоперации активное участие принимают народы Северного Кавказа, в том числе Чеченской республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, и других регионов", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. Многие из них уже представлены к государственным наградам, в том числе удостоены высокого звания Героя России, отметил он. "К сожалению, есть потери. Хотел бы еще раз выразить слова благодарности за проявленные мужество, героизм, самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России", - добавил Патрушев. По его предложению участники совещания минутой молчания почтили память павших при исполнении воинского долга, а также мирных жителей, погибших в результате военных преступлений киевского режима.
https://ria.ru/20220309/geroy-1777270566.html
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безопасность, россия, украина, совет безопасности рф, николай патрушев, герой российской федерации (звание), ситуация в днр и лнр
16:07 15.03.2022 (обновлено: 16:08 15.03.2022)
 
Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: российские военные на Украине проявляют мужество и героизм

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной операции на Украине проявляют мужество, героизм и самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В ходе проведения военной спецоперации активное участие принимают народы Северного Кавказа, в том числе Чеченской республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, и других регионов", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. Многие из них уже представлены к государственным наградам, в том числе удостоены высокого звания Героя России, отметил он.
"К сожалению, есть потери. Хотел бы еще раз выразить слова благодарности за проявленные мужество, героизм, самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России", - добавил Патрушев. По его предложению участники совещания минутой молчания почтили память павших при исполнении воинского долга, а также мирных жителей, погибших в результате военных преступлений киевского режима.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 13:15
Красноярского офицера удостоили звания Героя России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевГерой Российской Федерации (звание)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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