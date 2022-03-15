https://ria.ru/20220315/voennye-1778287823.html

Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев

Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022

Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм, заявил Патрушев

Российские военные в ходе специальной операции на Украине проявляют мужество, героизм и самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:07

2022-03-15T16:07

2022-03-15T16:08

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

украина

совет безопасности рф

николай патрушев

герой российской федерации (звание)

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной операции на Украине проявляют мужество, героизм и самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В ходе проведения военной спецоперации активное участие принимают народы Северного Кавказа, в том числе Чеченской республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии, и других регионов", - сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. Многие из них уже представлены к государственным наградам, в том числе удостоены высокого звания Героя России, отметил он. "К сожалению, есть потери. Хотел бы еще раз выразить слова благодарности за проявленные мужество, героизм, самопожертвование при защите национальной безопасности и национальных интересов России", - добавил Патрушев. По его предложению участники совещания минутой молчания почтили память павших при исполнении воинского долга, а также мирных жителей, погибших в результате военных преступлений киевского режима.

https://ria.ru/20220309/geroy-1777270566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, совет безопасности рф, николай патрушев, герой российской федерации (звание), ситуация в днр и лнр