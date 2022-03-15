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Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52 - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/vks-1778189113.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52 - РИА Новости, 15.03.2022
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52
Минобороны опубликовало видеозапись, на которой вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике и украинским войскам. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:34
2022-03-15T09:53
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
космос - риа наука
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись, на которой вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике и украинским войскам.В ролике, в частности, показана запись с экрана оператора оружия — Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу "Гвоздика"."Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ", — сообщили в ведомстве.Кроме того, экипажи боевых машин, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет по наземным целям.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Как сообщил накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили почти 1300 танков, 124 реактивные системы залпового огня, почти 500 артиллерийских орудий и больше тысячи единиц автотехники.
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безопасность, космос - риа наука, признание днр и лнр в россии
08:34 15.03.2022 (обновлено: 09:53 15.03.2022)
 
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами К-52 ВКС России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты ВКС России
Ударные вертолеты ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ударные вертолеты ВКС России
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись, на которой вертолеты Ка-52 наносят удары по военной технике и украинским войскам.
В ролике, в частности, показана запись с экрана оператора оружия — Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу "Гвоздика".
"Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ", — сообщили в ведомстве.
Кроме того, экипажи боевых машин, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет по наземным целям.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Как сообщил накануне официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили почти 1300 танков, 124 реактивные системы залпового огня, почти 500 артиллерийских орудий и больше тысячи единиц автотехники.
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