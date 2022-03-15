https://ria.ru/20220315/vk-1778274800.html

VK предупредила о риске неисполнения обязательств по облигациям

VK предупредила о риске неисполнения обязательств по облигациям - РИА Новости, 15.03.2022

VK предупредила о риске неисполнения обязательств по облигациям

VK предупредила, что если большинство держателей старших необеспеченных конвертируемых облигаций компании на Лондонской фондовой бирже потребуют их досрочного... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:20

2022-03-15T15:20

2022-03-15T15:20

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости/Прайм. VK предупредила, что если большинство держателей старших необеспеченных конвертируемых облигаций компании на Лондонской фондовой бирже потребуют их досрочного погашения, существует вероятность, что эмитент не сможет выполнить своих обязательств по ним, сообщает компания.Торги по глобальным депозитарным распискам (ГДР) VK были приостановлены на Лондонской биржей 3 марта 2022 года. По условиям выпуска, если торги ГДР VK приостанавливаются на 10 и более торговых дней, держатели облигаций компании получат право потребовать от компании их погашения."Существует вероятность того, что эмитент не будет иметь достаточной ликвидности в своей холдинговой компании для финансирования платежей, необходимых для выкупа, если большинство держателей решат воспользоваться правом предъявления облигаций к погашению. ... Если компания не сможет успешно провести переговоры с держателями облигаций и не выплатит соответствующую сумму основного долга по облигациям в течение трех дней с даты наступления срока платежа или не выплатит проценты в течение 14 дней, наступит событие дефолта в соответствии с условиями и положениями выпуска облигаций", - сообщила компания.VK разместила старшие необеспеченные конвертируемые облигации на Лондонской бирже на сумму 400 миллионов долларов под 1,625% с погашением в 2025 году."По оценкам компании, по состоянию на 9 марта 2022 года она располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму около 190 миллионов долларов США. Из них 140 миллионов хранится в иностранной валюте, из которых около 80 миллионов хранится за пределами России для поддержания оборотного капитала международного бизнеса VK", - уточнили в компании.VK (ранее - Mail.ru Group) российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр My.Game.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, сша, россия, delivery club, одноклассники, mail.ru group