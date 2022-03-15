https://ria.ru/20220315/villa-1778285834.html

Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты

Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты - РИА Новости, 15.03.2022

Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что не в курсе, кому принадлежит вилла в Биаррице, на которую ранее вторглись активисты, в посольство никто не... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:00

2022-03-15T16:00

2022-03-15T16:00

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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что не в курсе, кому принадлежит вилла в Биаррице, на которую ранее вторглись активисты, в посольство никто не обращался.Ранее СМИ сообщили, что два человека были задержаны в понедельник в Биаррице, они подозреваются в том, что проникли на виллу, принадлежащую россиянину."Не знаю, кому принадлежит вилла в Биаррице. К нам ни полиция, ни никто из россиян не обращался", - сказал Мешков на пресс-конференции в Париже во вторник.

https://ria.ru/20220305/villa-1776698087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, париж, франция, россия