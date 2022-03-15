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Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты - РИА Новости, 15.03.2022
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Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты
Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты - РИА Новости, 15.03.2022
Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты
Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что не в курсе, кому принадлежит вилла в Биаррице, на которую ранее вторглись активисты, в посольство никто не... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:00
2022-03-15T16:00
в мире
париж
франция
россия
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ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что не в курсе, кому принадлежит вилла в Биаррице, на которую ранее вторглись активисты, в посольство никто не обращался.Ранее СМИ сообщили, что два человека были задержаны в понедельник в Биаррице, они подозреваются в том, что проникли на виллу, принадлежащую россиянину."Не знаю, кому принадлежит вилла в Биаррице. К нам ни полиция, ни никто&nbsp;из россиян не обращался", - сказал Мешков на пресс-конференции в Париже во вторник.
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в мире, париж, франция, россия
16:00 15.03.2022
 
Посол не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты

Посол России Мешков не знает, кому принадлежит вилла в Биаррице, куда вторглись активисты

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБиарриц
Биарриц - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Биарриц
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 мар - РИА Новости. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что не в курсе, кому принадлежит вилла в Биаррице, на которую ранее вторглись активисты, в посольство никто не обращался.
Ранее СМИ сообщили, что два человека были задержаны в понедельник в Биаррице, они подозреваются в том, что проникли на виллу, принадлежащую россиянину.
"Не знаю, кому принадлежит вилла в Биаррице. К нам ни полиция, ни никто из россиян не обращался", - сказал Мешков на пресс-конференции в Париже во вторник.
Полицейская машина в Италии - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:35
СМИ: в Тоскане наложили арест на виллу бывшего депутата Госдумы Савченко
 
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