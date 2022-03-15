https://ria.ru/20220315/vbrosy-1778348565.html

МИД назвал данные о создании Россией "помех" по возобновлению СВПД вбросами

МИД назвал данные о создании Россией "помех" по возобновлению СВПД вбросами - РИА Новости, 15.03.2022

МИД назвал данные о создании Россией "помех" по возобновлению СВПД вбросами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросами данные о том, что РФ создает "помехи" в вопросе восстановления ядерной сделки с Ираном. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:27

2022-03-15T21:27

2022-03-15T21:29

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мария захарова

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совет безопасности оон

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросами данные о том, что РФ создает "помехи" в вопросе восстановления ядерной сделки с Ираном."В последние дни высокопоставленные представители администрации США, а также ряд влиятельных западных СМИ принялись обсуждать тему якобы создаваемых Россией "помех" восстановлению реализации СВПД. Информационные вбросы на этот счёт быстро раздулись до размеров политической сенсации, на чём её авторы стремятся заработать себе очки", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, подоплёкой этого является стремление затушевать то, что именно США в мае 2018 года пошли на односторонний разрыв всеобъемлющих договорённостей по иранской ядерной программе и допустили массу грубых нарушений резолюции СБ ООН 2231."Россия все эти годы настойчиво добивалась, чтобы США отказались от курса на подрыв консенсусных решений Совета Безопасности ООН и вернулись к неукоснительному выполнению всех своих международных обязательств в этой связи. Эта позиция не менялась", - отметила Захарова.В настоящее время идет "точечная дошлифовка" текста договоренности о перезапуске ядерной сделки с Ираном, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Россия внесла немалый вклад в венские переговоры по реанимированию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, которые идут с апреля 2021 года, а делегации вплотную подошли к их успешному завершению.В основу находящегося "на столе" комплекса восстановительных мер положен настойчиво продвигавшийся Россией подход, предполагающий синхронизированное встречное возвращение Вашингтона и Тегерана к выполнению всех требований СВПД в соответствии с изначально согласованными параметрами и сроками без довесков и изъятий, отметила она."Вопросов к нам быть не может. Обсуждение по ряду принципиальных и при этом весьма чувствительных аспектов еще не завершено. Идет точечная "дошлифовка" текста. Надеемся, что коллеги на Западе отдают себе отчет в том, какая ответственность лежит на их плечах", - говорится в заявлении Захаровой.В текст договоренности о восстановлении иранской ядерной сделки внесены дополнения, которые обеспечат защиту всех проектов от санкций США и ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В текст готовящейся договоренности внесены необходимые дополнения, призванные обеспечить надежную защиту всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности – в том числе с непосредственным подключением наших специалистов, а также, например, российско-иранского сотрудничества по АЭС "Бушер" – от пагубного воздействия антироссийских ограничений со стороны США и Евросоюза", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, стремительно меняющаяся международная обстановка, агрессивные нападки на Россию со стороны США и Европейского союза заставили задуматься, как не допустить того, чтобы на месте устраняемых в контексте Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) санкционных "завалов" Запада в отношении Ирана не появились новые барьеры, мешающие нормализации международного сотрудничества с Тегераном в различных областях."Реакция американских и европейских переговорщиков в Вене свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают должное законности наших требований", - добавила она.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что если переговоры в Вене по восстановлению СВПД будут идти теми же темпами, до конца февраля стороны могут достичь соглашения. После этого может понадобиться еще около двух месяцев на подготовку к возобновлению ядерной сделки, таким образом полностью функционировать она может начать к апрелю, тогда же может быть уже снято и нефтяное эмбарго в отношении Ирана.

https://ria.ru/20220314/svpd-1778169054.html

https://ria.ru/20220315/svpd-1778257429.html

https://ria.ru/20220303/atom-1776157964.html

https://ria.ru/20220309/svpd-1777378180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мария захарова, михаил ульянов, россия, иран, сша, совет безопасности оон, аэс "бушер"