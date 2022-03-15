https://ria.ru/20220315/varshava-1778320843.html
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости - РИА Новости, 15.03.2022
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:25
2022-03-15T18:25
2022-03-15T18:25
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ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника Бойт-Лутук.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта."В течение ближайших недель судебный пристав сможет зайти на территорию недвижимости по адресу Собеского 100", - сказала Бойт-Лутук.Она заявила, что свои действия варшавские власти согласовывали с МИД Польши."По каждому шагу мы консультировались с МИД", - сказала представитель города.По ее словам, письменные требования возвратить здания городу оставались без ответа."Мы посылали письма, которые возвращались нераспечатанными. Российская Федерация не собиралась возвращать нам здания",- сказала Бойт-Лутук.
https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, мид польши
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости
ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника Бойт-Лутук.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации
, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше
. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
"В течение ближайших недель судебный пристав сможет зайти на территорию недвижимости по адресу Собеского 100", - сказала Бойт-Лутук.
Она заявила, что свои действия варшавские власти согласовывали с МИД Польши
.
"По каждому шагу мы консультировались с МИД", - сказала представитель города.
По ее словам, письменные требования возвратить здания городу оставались без ответа.
"Мы посылали письма, которые возвращались нераспечатанными. Российская Федерация не собиралась возвращать нам здания",- сказала Бойт-Лутук.