Рейтинг@Mail.ru
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220315/varshava-1778320843.html
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости - РИА Новости, 15.03.2022
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости
Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:25
2022-03-15T18:25
в мире
польша
россия
мид польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg
ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника Бойт-Лутук.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта."В течение ближайших недель судебный пристав сможет зайти на территорию недвижимости по адресу Собеского 100", - сказала Бойт-Лутук.Она заявила, что свои действия варшавские власти согласовывали с МИД Польши."По каждому шагу мы консультировались с МИД", - сказала представитель города.По ее словам, письменные требования возвратить здания городу оставались без ответа."Мы посылали письма, которые возвращались нераспечатанными. Российская Федерация не собиралась возвращать нам здания",- сказала Бойт-Лутук.
https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777759837.html
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, мид польши
18:25 15.03.2022
 
Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости

Власти Варшавы направят судебного пристава для изъятия российской недвижимости

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Дворцовая площадь в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника Бойт-Лутук.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Reuters в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 16:05
В США рассказали, как Зеленский создал проблемы Байдену
"В течение ближайших недель судебный пристав сможет зайти на территорию недвижимости по адресу Собеского 100", - сказала Бойт-Лутук.
Она заявила, что свои действия варшавские власти согласовывали с МИД Польши.
"По каждому шагу мы консультировались с МИД", - сказала представитель города.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 20:42
Зеленский заявил, что Европу из "пропасти" вытащат Украина и Польша
По ее словам, письменные требования возвратить здания городу оставались без ответа.
"Мы посылали письма, которые возвращались нераспечатанными. Российская Федерация не собиралась возвращать нам здания",- сказала Бойт-Лутук.
 
В миреПольшаРоссияМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала