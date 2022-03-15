https://ria.ru/20220315/varshava-1778320843.html

Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости

Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости - РИА Новости, 15.03.2022

Власти Варшавы направят пристава для изъятия российской недвижимости

Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T18:25

2022-03-15T18:25

2022-03-15T18:25

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ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Власти Варшавы направят судебного исполнителя для изъятия российской недвижимости, сообщила журналистам пресс-секретарь мэрии польской столицы Моника Бойт-Лутук.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщило, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского, 100 и Келецкая, 45". В здании по адресу Келецкая, 45 находится школа при посольстве России в Польше. В здании по адресу Собеского, 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта."В течение ближайших недель судебный пристав сможет зайти на территорию недвижимости по адресу Собеского 100", - сказала Бойт-Лутук.Она заявила, что свои действия варшавские власти согласовывали с МИД Польши."По каждому шагу мы консультировались с МИД", - сказала представитель города.По ее словам, письменные требования возвратить здания городу оставались без ответа."Мы посылали письма, которые возвращались нераспечатанными. Российская Федерация не собиралась возвращать нам здания",- сказала Бойт-Лутук.

https://ria.ru/20220315/problemy-1778287101.html

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777759837.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, польша, россия, мид польши