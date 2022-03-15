https://ria.ru/20220315/valyuta-1778232953.html

В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды

В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды - РИА Новости, 15.03.2022

В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:37

2022-03-15T12:37

2022-03-15T12:37

экономика

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

ольга ковитиди

николай журавлев

госдума рф

лдпр

ярослав нилов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости."Очевидно, что все, что происходит в стране, в мире с экономикой, социальной сферой, наталкивает многих на поспешные и эмоциональные поступки. Это касается и купли-продажи валюты. Я категорически против того, чтобы ужесточать ответственность и сажать за это в тюрьму. Для нормализации ситуации надо призвать всех граждан, которые сейчас подвержены влиянию эмоций, не продавать или покупать валюту без нужды", - заявил РИА Новости Нилов.Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила ранее РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. Чуть позже вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев сообщил журналистам, что ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии подобный вопрос не рассматривается.Как отметил Нилов, тот, кому нужна валюта, наверняка захочет купить ее дешевле, чем по курсу банков."Человек отправится к знакомым или на улицу, где может стать жертвой мошенников. Вспомним о валютных "кидалах" из девяностых", - продолжил депутат.По его словам, банковские структуры должны следовать четко установкам ЦБ и не нарушать ее, создавая панику, иначе эта истерия будет продолжаться."Мы со своей стороны обратимся в ЦБ, чтобы были приняты дополнительные меры регулирования в непростой ситуации, в связи с злоупотреблениями отдельными банками при организации валютных операций", - отметил политик.

https://ria.ru/20220315/valyuta-1778208689.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, ольга ковитиди, николай журавлев, госдума рф, лдпр, ярослав нилов