https://ria.ru/20220315/valyuta-1778232953.html
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды - РИА Новости, 15.03.2022
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:37
2022-03-15T12:37
2022-03-15T12:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
ольга ковитиди
николай журавлев
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777523811_0:267:3071:1995_1920x0_80_0_0_626d33f76bbd3523063df6bcd9d4491b.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости."Очевидно, что все, что происходит в стране, в мире с экономикой, социальной сферой, наталкивает многих на поспешные и эмоциональные поступки. Это касается и купли-продажи валюты. Я категорически против того, чтобы ужесточать ответственность и сажать за это в тюрьму. Для нормализации ситуации надо призвать всех граждан, которые сейчас подвержены влиянию эмоций, не продавать или покупать валюту без нужды", - заявил РИА Новости Нилов.Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила ранее РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. Чуть позже вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев сообщил журналистам, что ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии подобный вопрос не рассматривается.Как отметил Нилов, тот, кому нужна валюта, наверняка захочет купить ее дешевле, чем по курсу банков."Человек отправится к знакомым или на улицу, где может стать жертвой мошенников. Вспомним о валютных "кидалах" из девяностых", - продолжил депутат.По его словам, банковские структуры должны следовать четко установкам ЦБ и не нарушать ее, создавая панику, иначе эта истерия будет продолжаться."Мы со своей стороны обратимся в ЦБ, чтобы были приняты дополнительные меры регулирования в непростой ситуации, в связи с злоупотреблениями отдельными банками при организации валютных операций", - отметил политик.
https://ria.ru/20220315/valyuta-1778208689.html
https://ria.ru/20220315/valyuta-1778177217.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777523811_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_e73bea759f8f37735291a84827b9bb61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, ольга ковитиди, николай журавлев, госдума рф, лдпр, ярослав нилов
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Нилов призвал граждан России не покупать валюту без нужды
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости.
"Очевидно, что все, что происходит в стране, в мире с экономикой, социальной сферой, наталкивает многих на поспешные и эмоциональные поступки. Это касается и купли-продажи валюты. Я категорически против того, чтобы ужесточать ответственность и сажать за это в тюрьму. Для нормализации ситуации надо призвать всех граждан, которые сейчас подвержены влиянию эмоций, не продавать или покупать валюту без нужды", - заявил РИА Новости Нилов.
Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила ранее РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди
. Чуть позже вице-спикер Совета Федерации
, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев
сообщил журналистам, что ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии подобный вопрос не рассматривается.
Как отметил Нилов, тот, кому нужна валюта, наверняка захочет купить ее дешевле, чем по курсу банков.
"Человек отправится к знакомым или на улицу, где может стать жертвой мошенников. Вспомним о валютных "кидалах" из девяностых", - продолжил депутат.
По его словам, банковские структуры должны следовать четко установкам ЦБ и не нарушать ее, создавая панику, иначе эта истерия будет продолжаться.
"Мы со своей стороны обратимся в ЦБ
, чтобы были приняты дополнительные меры регулирования в непростой ситуации, в связи с злоупотреблениями отдельными банками при организации валютных операций", - отметил политик.