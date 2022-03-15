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В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды - РИА Новости, 15.03.2022
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В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды - РИА Новости, 15.03.2022
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды
Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:37
2022-03-15T12:37
экономика
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
ольга ковитиди
николай журавлев
госдума рф
лдпр
ярослав нилов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости."Очевидно, что все, что происходит в стране, в мире с экономикой, социальной сферой, наталкивает многих на поспешные и эмоциональные поступки. Это касается и купли-продажи валюты. Я категорически против того, чтобы ужесточать ответственность и сажать за это в тюрьму. Для нормализации ситуации надо призвать всех граждан, которые сейчас подвержены влиянию эмоций, не продавать или покупать валюту без нужды", - заявил РИА Новости Нилов.Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила ранее РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. Чуть позже вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев сообщил журналистам, что ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии подобный вопрос не рассматривается.Как отметил Нилов, тот, кому нужна валюта, наверняка захочет купить ее дешевле, чем по курсу банков."Человек отправится к знакомым или на улицу, где может стать жертвой мошенников. Вспомним о валютных "кидалах" из девяностых", - продолжил депутат.По его словам, банковские структуры должны следовать четко установкам ЦБ и не нарушать ее, создавая панику, иначе эта истерия будет продолжаться."Мы со своей стороны обратимся в ЦБ, чтобы были приняты дополнительные меры регулирования в непростой ситуации, в связи с злоупотреблениями отдельными банками при организации валютных операций", - отметил политик.
https://ria.ru/20220315/valyuta-1778208689.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, ольга ковитиди, николай журавлев, госдума рф, лдпр, ярослав нилов
12:37 15.03.2022
 
В ЛДПР призвали граждан не покупать валюту без нужды

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Нилов призвал граждан России не покупать валюту без нужды

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди у электронного табло с курсами валют в Москве
Люди у электронного табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди у электронного табло с курсами валют в Москве
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал граждан РФ не покупать валюту без необходимости.
"Очевидно, что все, что происходит в стране, в мире с экономикой, социальной сферой, наталкивает многих на поспешные и эмоциональные поступки. Это касается и купли-продажи валюты. Я категорически против того, чтобы ужесточать ответственность и сажать за это в тюрьму. Для нормализации ситуации надо призвать всех граждан, которые сейчас подвержены влиянию эмоций, не продавать или покупать валюту без нужды", - заявил РИА Новости Нилов.
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
10:51
В СФ не обсуждают ужесточение наказания за продажу валюты на черном рынке
Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на чёрном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила ранее РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди. Чуть позже вице-спикер Совета Федерации, член правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций Николай Журавлев сообщил журналистам, что ни в Совфеде, ни в правительственной комиссии подобный вопрос не рассматривается.
Как отметил Нилов, тот, кому нужна валюта, наверняка захочет купить ее дешевле, чем по курсу банков.
Доллары - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
02:10
Эксперт предупредил об опасности черного рынка валюты
"Человек отправится к знакомым или на улицу, где может стать жертвой мошенников. Вспомним о валютных "кидалах" из девяностых", - продолжил депутат.
По его словам, банковские структуры должны следовать четко установкам ЦБ и не нарушать ее, создавая панику, иначе эта истерия будет продолжаться.
"Мы со своей стороны обратимся в ЦБ, чтобы были приняты дополнительные меры регулирования в непростой ситуации, в связи с злоупотреблениями отдельными банками при организации валютных операций", - отметил политик.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФОльга КовитидиНиколай ЖуравлевГосдума РФЛДПРЯрослав Нилов
 
 
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