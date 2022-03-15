https://ria.ru/20220315/valyuta-1778198967.html
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты - РИА Новости, 15.03.2022
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:01
2022-03-15T10:01
2022-03-15T12:23
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.При этом сенатор особо подчеркнула, что считает нецелесообразным дополнять Уголовный кодекс новыми статьями. "У нас есть все необходимые правовые механизмы регулирования, существующие законы должны работать", — заявила она.Как подчеркнула Ковитиди, сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки. Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Также, напомнила она, предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК России за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой."Будет ли развиваться черный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Но дополнять действующий Уголовный кодекс новыми статьями считаю нецелесообразным", — сказала Ковитиди.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии
10:01 15.03.2022 (обновлено: 12:23 15.03.2022)
В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты
Ужесточение наказания за незаконный обмен валюты в России могут обсудить в ближайшее время
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время. Рассматривать вопрос ужесточения наказания по статье 171 УК России ("Незаконное предпринимательство". — Прим. ред.) необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", — сказала Ковитиди.
По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.
При этом сенатор особо подчеркнула, что считает нецелесообразным дополнять Уголовный кодекс новыми статьями. "У нас есть все необходимые правовые механизмы регулирования, существующие законы должны работать", — заявила она.
Как подчеркнула Ковитиди, сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки. Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Также, напомнила она, предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК России за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой.
"Будет ли развиваться черный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Но дополнять действующий Уголовный кодекс новыми статьями считаю нецелесообразным", — сказала Ковитиди.