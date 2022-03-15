https://ria.ru/20220315/valyuta-1778198967.html

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты - РИА Новости, 15.03.2022

В России могут ужесточить наказание за незаконный обмен валюты

Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:01

2022-03-15T10:01

2022-03-15T12:23

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вопрос об ужесточении наказания для граждан за продажу и покупку валюты на черном рынке может быть поднят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.По ее словам, парламентарии должны будут максимально быстро и внимательно промониторить правоприменительную практику по этой категории дел и в случае необходимости оперативно принять решение по внесению изменений в действующее законодательство.При этом сенатор особо подчеркнула, что считает нецелесообразным дополнять Уголовный кодекс новыми статьями. "У нас есть все необходимые правовые механизмы регулирования, существующие законы должны работать", — заявила она.Как подчеркнула Ковитиди, сейчас предусмотрен штраф для граждан и индивидуальных предпринимателей за осуществление незаконных валютных операций, включая куплю-продажу иностранной валюты, минуя уполномоченные банки. Наказание за это может составить от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции. Также, напомнила она, предусмотрена и уголовная ответственность в соответствии со статьей 171 УК России за незаконную предпринимательскую деятельность, в том числе с валютой."Будет ли развиваться черный рынок в связи с вводимым ЦБ России временным порядком осуществления операций с наличной валютой? Будет. Мы все это проходили в девяностые. Надо ли с этим бороться? Надо. Но дополнять действующий Уголовный кодекс новыми статьями считаю нецелесообразным", — сказала Ковитиди.

https://ria.ru/20220315/dollar-1778176693.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии