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Эксперт предупредил об опасности черного рынка валюты
Эксперт предупредил об опасности черного рынка валюты - РИА Новости, 15.03.2022
Эксперт предупредил об опасности черного рынка валюты
Высокая волатильность рубля может привести к появлению черного рынка валюты, такого, как в 90-е годы, считает управляющий Федеральным фондом по защите прав... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T02:10
2022-03-15T02:10
2022-03-15T02:10
экономика
общество
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Высокая волатильность рубля может привести к появлению черного рынка валюты, такого, как в 90-е годы, считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. В интервью радио Sputnik он объяснил, чем это опасно.Введенные западными государствами санкции негативно влияют на курс рубля и в результате могут спровоцировать формирование в России черного рынка валютных операций, предупредил эксперт. Некоторые клиенты банков в поисках более выгодных условий обмена денег могут пренебречь рисками, связанными с этим "приветом из девяностых", полагает Сафиулин.На черном рынке валюты всегда процветало мошенничество, продолжил эксперт. Он напомнил, какие опасности подстерегали людей, пытавшихся обменять валюту не в банке, а "за углом"."За углом банка предлагали более удачный курс обмена валюты, но операция эта могла пройти не так, как хотелось бы вам. Человеку могли подложить так называемую куклу. Это была такая пачка купюр или трубочка, где с внешних сторон были настоящие купюры, а внутри была просто бумага", – пояснил Сафиулин.Риски операций, которые проводятся за пределами легального поля, перевешивают возможную выгоду от них, уверен эксперт."Сейчас стоит быть бдительными. Если вы захотели поменять валюту, то лучше все-таки обратиться в банк. Пусть там есть ограничения, пусть там курс не такой, как вам могут предложить "за углом", но в банке вы хотя бы в безопасности проведете валютные операции", – отметил Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik.В заключение эксперт выразил надежду, что черный рынок валюты в стране все-таки не появится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, общество, россия
Эксперт предупредил об опасности черного рынка валюты
Эксперт Сафиулин: высокая волатильность рубля грозит появлением черного рынка валюты
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
Высокая волатильность рубля может привести к появлению черного рынка валюты, такого, как в 90-е годы, считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. В интервью радио Sputnik он объяснил
, чем это опасно.
Введенные западными государствами санкции негативно влияют на курс рубля и в результате могут спровоцировать формирование в России черного рынка валютных операций, предупредил эксперт. Некоторые клиенты банков в поисках более выгодных условий обмена денег могут пренебречь рисками, связанными с этим "приветом из девяностых", полагает Сафиулин.
"Вполне возможно, что черный рынок валютных операций, который процветал в девяностые годы, будет и в России сегодняшнего дня. Это может быть связано с тем, что черный рынок может предложить более выгодный курс обмена валют или пути обхода тех ограничений (например, на снятие сумм, превышающих десять тысяч долларов, – ред.), что были введены", – сказал он.
На черном рынке валюты всегда процветало мошенничество, продолжил эксперт. Он напомнил, какие опасности подстерегали людей, пытавшихся обменять валюту не в банке, а "за углом".
"За углом банка предлагали более удачный курс обмена валюты, но операция эта могла пройти не так, как хотелось бы вам. Человеку могли подложить так называемую куклу. Это была такая пачка купюр или трубочка, где с внешних сторон были настоящие купюры, а внутри была просто бумага", – пояснил Сафиулин.
Риски операций, которые проводятся за пределами легального поля, перевешивают возможную выгоду от них, уверен эксперт.
"Сейчас стоит быть бдительными. Если вы захотели поменять валюту, то лучше все-таки обратиться в банк. Пусть там есть ограничения, пусть там курс не такой, как вам могут предложить "за углом", но в банке вы хотя бы в безопасности проведете валютные операции", – отметил Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik.
В заключение эксперт выразил надежду, что черный рынок валюты в стране все-таки не появится.