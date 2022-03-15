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Россия предложила белорусским ученым участие в разработке кефирной вакцины - РИА Новости, 16.03.2022
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Россия предложила белорусским ученым участие в разработке кефирной вакцины
Россия предложила белорусским ученым участие в разработке кефирной вакцины - РИА Новости, 16.03.2022
Россия предложила белорусским ученым участие в разработке кефирной вакцины
Россия предложила белорусским ученым-медикам принять участие в разработке так называемой кефирной вакцины от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-15T22:05
2022-03-16T17:12
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
александр дмитриев
российская академия наук
коронавирус в россии
вакцины
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Россия предложила белорусским ученым-медикам принять участие в разработке так называемой кефирной вакцины от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики."Новые возможности и проекты для взаимодействия в рамках Союзного государства обсудили сегодня в министерстве здравоохранения Республики Беларусь руководитель ведомства Дмитрий Пиневич и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На встрече директор ФГБНУ ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев презентовал проект, участие в котором предлагается принять белорусским ученым-медикам – речь идет о создании так называемой кефирной вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте белорусского министерства.Там отмечается, что "ученые петербургского Института экспериментальной медицины (ФГБНУ ИЭМ) совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров минобороны России успешно ведут доклинические испытания новой, пробиотической, так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом".В пресс-службе отметили, что белорусские специалисты предварительно уже ознакомлены с этими исследованиями. "На встрече обсуждались конкретные предложения по совместной работе ученых и исследователей двух государств и возможности для придания работе статуса программы Союзного государства", - говорится в сообщении.Министр здравоохранения Белоруссии Пиневич отметил, что белорусские медики активно принимают участие в ряде программ Союзного государства. Мезенцев отметил, что новые направления сотрудничества способствуют развитию научного потенциала, повышают конкурентоспособность экономик двух стран.Как пояснили в минздраве, обсуждавшийся прототип вакцины относится к векторным. В качестве вектора выступает бактерия энтерококк, обитающая в организме каждого млекопитающего. "К ней подсаживается ген коронавируса, на который реагирует иммунная система организма и начинает вырабатывать антитела. Желающему привиться нужно выпить два стакана по 200 граммов, причем не одномоментно. Первый стакан делится на три части, каждая из которых выпивается через день. Затем следует перерыв на три недели. Второй стакан выпивается таким же образом", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, александр дмитриев, российская академия наук, коронавирус в россии, вакцины
22:05 15.03.2022 (обновлено: 17:12 16.03.2022)
 

Россия предложила белорусским ученым участие в разработке кефирной вакцины

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МИНСК, 15 мар – РИА Новости. Россия предложила белорусским ученым-медикам принять участие в разработке так называемой кефирной вакцины от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
"Новые возможности и проекты для взаимодействия в рамках Союзного государства обсудили сегодня в министерстве здравоохранения Республики Беларусь руководитель ведомства Дмитрий Пиневич и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. На встрече директор ФГБНУ ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев презентовал проект, участие в котором предлагается принять белорусским ученым-медикам – речь идет о создании так называемой кефирной вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте белорусского министерства.
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Там отмечается, что "ученые петербургского Института экспериментальной медицины (ФГБНУ ИЭМ) совместно со специалистами одного из ведущих медицинских центров минобороны России успешно ведут доклинические испытания новой, пробиотической, так называемой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом".
В пресс-службе отметили, что белорусские специалисты предварительно уже ознакомлены с этими исследованиями. "На встрече обсуждались конкретные предложения по совместной работе ученых и исследователей двух государств и возможности для придания работе статуса программы Союзного государства", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Белоруссии Пиневич отметил, что белорусские медики активно принимают участие в ряде программ Союзного государства. Мезенцев отметил, что новые направления сотрудничества способствуют развитию научного потенциала, повышают конкурентоспособность экономик двух стран.
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Как пояснили в минздраве, обсуждавшийся прототип вакцины относится к векторным. В качестве вектора выступает бактерия энтерококк, обитающая в организме каждого млекопитающего. "К ней подсаживается ген коронавируса, на который реагирует иммунная система организма и начинает вырабатывать антитела. Желающему привиться нужно выпить два стакана по 200 граммов, причем не одномоментно. Первый стакан делится на три части, каждая из которых выпивается через день. Затем следует перерыв на три недели. Второй стакан выпивается таким же образом", - отметили в пресс-службе.
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияДмитрий МезенцевАлександр ДмитриевРоссийская академия наукКоронавирус в РоссииВакцины
 
 
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