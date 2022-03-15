https://ria.ru/20220315/vakansii-1778184609.html

Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте

Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте - РИА Новости, 15.03.2022

Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте

Высокие зарплаты в Москве в марте предлагают разработчикам, дезинфектору, рекрутеру, следует из рейтинга сервиса Работа.ру, который есть у РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T07:10

2022-03-15T07:10

2022-03-15T09:03

общество

москва

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кем стать

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Высокие зарплаты в Москве в марте предлагают разработчикам, дезинфектору, рекрутеру, следует из рейтинга сервиса Работа.ру, который есть у РИА Новости.Согласно рейтингу, зарплату до 450 тысяч рублей предлагают в банке Senior Java-разработчику. У кандидата должен быть опыт разработки высоконагруженных проектов и микросервисов не менее 3 лет, навык проектирования распределенных нагруженных систем. Есть возможность работать удаленно.Зарабатывать до 300 тысяч рублей может генеральный директор в компании, занимающейся отделочными работами. Соискатель должен иметь высшее строительное образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет, знание специфики отделочных работ.Разработчик 1С-Битрикс может получать до 250 тысяч рублей. От соискателя требуются уверенные знания Bitrix Framework (D7, ORM), наличие опыта написания собственных компонентов и модулей для 1С-Битрик. Компания предлагает сотруднику ДМС, а также скидки по ДМС для родственников, кешбэк до 30% стоимости фитнес-абонемента, корпоративные тарифы в фитнес-центры и другое.Дезинфектору готовы платить от 210 тысяч рублей. Ему предстоит выполнять работы по дезинсекции жилых помещений, согласовывать план работ и окончательную стоимость. Для трудоустройства нужно среднее профессиональное образование и опыт работы в аналогичной сфере не менее 1 года. Вакансия предполагает ежедневные выплаты.IT-рекрутер может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Сотрудник будет искать и подбирать персонал в сфере IT, проводить интервью и оценку соискателей, анализировать рынок труда, формировать базу кандидатов. От сотрудника ждут опыт работы в подборе персонала в сфере IT и digital от 2 лет. Работодатель предоставляет возможность занятий английским языком.

https://na.ria.ru/20220304/rabota-1776422717.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, навигатор абитуриента, кем стать