https://ria.ru/20220315/vakansii-1778184609.html
Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте
Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте - РИА Новости, 15.03.2022
Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте
Высокие зарплаты в Москве в марте предлагают разработчикам, дезинфектору, рекрутеру, следует из рейтинга сервиса Работа.ру, который есть у РИА Новости. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T07:10
2022-03-15T07:10
2022-03-15T09:03
общество
москва
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Высокие зарплаты в Москве в марте предлагают разработчикам, дезинфектору, рекрутеру, следует из рейтинга сервиса Работа.ру, который есть у РИА Новости.Согласно рейтингу, зарплату до 450 тысяч рублей предлагают в банке Senior Java-разработчику. У кандидата должен быть опыт разработки высоконагруженных проектов и микросервисов не менее 3 лет, навык проектирования распределенных нагруженных систем. Есть возможность работать удаленно.Зарабатывать до 300 тысяч рублей может генеральный директор в компании, занимающейся отделочными работами. Соискатель должен иметь высшее строительное образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет, знание специфики отделочных работ.Разработчик 1С-Битрикс может получать до 250 тысяч рублей. От соискателя требуются уверенные знания Bitrix Framework (D7, ORM), наличие опыта написания собственных компонентов и модулей для 1С-Битрик. Компания предлагает сотруднику ДМС, а также скидки по ДМС для родственников, кешбэк до 30% стоимости фитнес-абонемента, корпоративные тарифы в фитнес-центры и другое.Дезинфектору готовы платить от 210 тысяч рублей. Ему предстоит выполнять работы по дезинсекции жилых помещений, согласовывать план работ и окончательную стоимость. Для трудоустройства нужно среднее профессиональное образование и опыт работы в аналогичной сфере не менее 1 года. Вакансия предполагает ежедневные выплаты.IT-рекрутер может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Сотрудник будет искать и подбирать персонал в сфере IT, проводить интервью и оценку соискателей, анализировать рынок труда, формировать базу кандидатов. От сотрудника ждут опыт работы в подборе персонала в сфере IT и digital от 2 лет. Работодатель предоставляет возможность занятий английским языком.
https://na.ria.ru/20220304/rabota-1776422717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, навигатор абитуриента, кем стать
07:10 15.03.2022 (обновлено: 09:03 15.03.2022)
Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в марте
Рейтинг Работы.ру: Java-разработчикам предлагают в Москве зарплату до 450 тысяч рублей
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Высокие зарплаты в Москве в марте предлагают разработчикам, дезинфектору, рекрутеру, следует из рейтинга сервиса Работа.ру, который есть у РИА Новости.
Согласно рейтингу, зарплату до 450 тысяч рублей предлагают в банке Senior Java-разработчику. У кандидата должен быть опыт разработки высоконагруженных проектов и микросервисов не менее 3 лет, навык проектирования распределенных нагруженных систем. Есть возможность работать удаленно.
Зарабатывать до 300 тысяч рублей может генеральный директор в компании, занимающейся отделочными работами. Соискатель должен иметь высшее строительное образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет, знание специфики отделочных работ.
Разработчик 1С-Битрикс может получать до 250 тысяч рублей. От соискателя требуются уверенные знания Bitrix Framework (D7, ORM), наличие опыта написания собственных компонентов и модулей для 1С-Битрик. Компания предлагает сотруднику ДМС, а также скидки по ДМС для родственников, кешбэк до 30% стоимости фитнес-абонемента, корпоративные тарифы в фитнес-центры и другое.
Дезинфектору готовы платить от 210 тысяч рублей. Ему предстоит выполнять работы по дезинсекции жилых помещений, согласовывать план работ и окончательную стоимость. Для трудоустройства нужно среднее профессиональное образование и опыт работы в аналогичной сфере не менее 1 года. Вакансия предполагает ежедневные выплаты.
IT-рекрутер может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей. Сотрудник будет искать и подбирать персонал в сфере IT, проводить интервью и оценку соискателей, анализировать рынок труда, формировать базу кандидатов. От сотрудника ждут опыт работы в подборе персонала в сфере IT и digital от 2 лет. Работодатель предоставляет возможность занятий английским языком.