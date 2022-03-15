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Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины - РИА Новости, 15.03.2022
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Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины
Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины - РИА Новости, 15.03.2022
Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что, несмотря на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в ЕС, никакого быстрого ответа... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T21:07
2022-03-15T21:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
евросоюз
европа
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что, несмотря на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в ЕС, никакого быстрого ответа со стороны Евросоюза нет.Ранее сообщалось, что Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Однако лидеры европейских стран позже заявляли, что не считают возможной ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС.
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html
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в мире, украина, евросоюз, европа
21:07 15.03.2022
 
Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины

Замглавы офиса Зеленского Жовква: никакого ответа со стороны ЕС о членстве Украины нет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что, несмотря на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в ЕС, никакого быстрого ответа со стороны Евросоюза нет.

"У нас нет десятков тысяч лет, чтобы ждать официальных процедур, но, к сожалению, быстрого ответа от стран ЕС пока нет. Мы призываем всех членов ЕС начать ускоренную процедуру", - заявил Жовква во вторник в эфире телеканала Fox News.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Однако лидеры европейских стран позже заявляли, что не считают возможной ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС.
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