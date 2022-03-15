https://ria.ru/20220315/ukraina-1778347621.html

Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины

Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины - РИА Новости, 15.03.2022

Офис Зеленского не получил ответа от ЕС о членстве Украины

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что, несмотря на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в ЕС, никакого быстрого ответа... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T21:07

2022-03-15T21:07

2022-03-15T21:07

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что, несмотря на заявку Киева об ускоренной процедуре принятия Украины в ЕС, никакого быстрого ответа со стороны Евросоюза нет.Ранее сообщалось, что Зеленский подписал заявку Украины о вступлении в ЕС по ускоренной процедуре. Однако лидеры европейских стран позже заявляли, что не считают возможной ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777695955.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, евросоюз, европа