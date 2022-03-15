https://ria.ru/20220315/ukraina-1778325901.html
Минобороны призвало украинцев покинуть небезопасные места
Минобороны призвало украинцев покинуть небезопасные места - РИА Новости, 15.03.2022
Минобороны призвало украинцев покинуть небезопасные места
Вооруженные силы РФ призывают украинцев воспользоваться любыми способами и покинуть небезопасные места, заявил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T18:46
2022-03-15T18:46
2022-03-15T18:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ призывают украинцев воспользоваться любыми способами и покинуть небезопасные места, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Исключительно в гуманных целях, российские военнослужащие не только не препятствуют, но и призывают украинцев воспользоваться любыми удобными для них путями выхода в безопасные места, включая и те маршруты, которые проходят через подконтрольные Киеву территории", - сказал Мизинцев.В то же время, отметил он, киевская власть, напротив, продолжает принуждать людей оставаться в своих домах и допускает эвакуацию лишь в западные районы Украины или соседние страны Европы, намеренно не оповещая гражданское население о возможности эвакуации в Российскую Федерацию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ситуация в днр и лнр
Минобороны призвало украинцев покинуть небезопасные места
Минобороны призвало жителей Украины любыми способами покинуть небезопасные места