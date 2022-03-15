https://ria.ru/20220315/ukraina-1778310021.html

Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил

Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил - РИА Новости, 15.03.2022

Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил

Командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:38

2022-03-15T17:38

2022-03-15T19:04

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев, заявил Владимир Зеленский."Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев — профессиональный, патриотичный человек. Указ подписан", — сказал Зеленский в своем видеообращении.Бывший командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк стал главой Киевской областной военной администрации."Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области, назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка — героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству", — заявил Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, донбасс