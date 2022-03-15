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Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778310021.html
Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил
Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил
Командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:38
2022-03-15T19:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
донбасс
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев, заявил Владимир Зеленский."Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев — профессиональный, патриотичный человек. Указ подписан", — сказал Зеленский в своем видеообращении.Бывший командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк стал главой Киевской областной военной администрации."Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области, назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка — героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству", — заявил Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донбасс
17:38 15.03.2022 (обновлено: 19:04 15.03.2022)
 
Зеленский назначил нового командующего Операцией объединенных сил

Зеленский назначил Эдуарда Москалева новым командующим Операцией объединенных сил

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Командующим Операцией объединенных сил назначен генерал-майор Эдуард Москалев, заявил Владимир Зеленский.
"Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев — профессиональный, патриотичный человек. Указ подписан", — сказал Зеленский в своем видеообращении.
Бывший командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк стал главой Киевской областной военной администрации.
"Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области, назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка — героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству", — заявил Зеленский.
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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