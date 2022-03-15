https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"

Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз" - РИА Новости, 15.03.2022

Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил местному радио НВ, что Киеву нужно заключить новый "оборонный союз",... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:18

2022-03-15T17:18

2022-03-15T17:39

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил местному радио НВ, что Киеву нужно заключить новый "оборонный союз", в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, и добавил, что сегодня такой страной является Британия."Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил Данилов, слова которого приводятся в сообщении в Facebook-аккаунте СНБО.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778285057.html

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Севастиан Котов

в мире, украина, россия, великобритания