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Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз" - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз" - РИА Новости, 15.03.2022
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил местному радио НВ, что Киеву нужно заключить новый "оборонный союз",... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:18
2022-03-15T17:39
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
россия
великобритания
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил местному радио НВ, что Киеву нужно заключить новый "оборонный союз", в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, и добавил, что сегодня такой страной является Британия."Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил Данилов, слова которого приводятся в сообщении в Facebook-аккаунте СНБО.
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в мире, украина, россия, великобритания
17:18 15.03.2022 (обновлено: 17:39 15.03.2022)
 
Секретарь СНБО Украины призвал заключить новый "оборонный союз"

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал заключить новый "оборонный союз"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил местному радио НВ, что Киеву нужно заключить новый "оборонный союз", в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием, и добавил, что сегодня такой страной является Британия.
"Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, владеющая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил Данилов, слова которого приводятся в сообщении в Facebook-аккаунте СНБО.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Вчера, 15:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине
 
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