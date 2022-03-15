https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299425.html

Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине

Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине

Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:55

2022-03-15T16:55

2022-03-15T17:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

здоровье - общество

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет безопасности оон

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией.Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет безопасности оон, вооруженные силы рф, россия, нато