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Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299425.html
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине
Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:55
2022-03-15T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет безопасности оон
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией.Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет безопасности оон, вооруженные силы рф, россия, нато
16:55 15.03.2022 (обновлено: 17:33 15.03.2022)
 
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине

Небензя: прекращение огня на Украине наступит, когда условия России будут выполнены

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией.
Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.
Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСовет Безопасности ООНВооруженные силы РФРоссияНАТО
 
 
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