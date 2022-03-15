https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299425.html
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине
Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:55
2022-03-15T16:55
2022-03-15T17:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет безопасности оон
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией.Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778305134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет безопасности оон, вооруженные силы рф, россия, нато
16:55 15.03.2022 (обновлено: 17:33 15.03.2022)
Небензя объяснил, от чего будут зависеть сроки спецоперации на Украине
Небензя: прекращение огня на Украине наступит, когда условия России будут выполнены