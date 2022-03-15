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Небензя назвал условие прекращения огня на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html
Небензя назвал условие прекращения огня на Украине
Небензя назвал условие прекращения огня на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Небензя назвал условие прекращения огня на Украине
Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией, в том числе демилитаризация, денацификация, отказ от... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T16:54
2022-03-15T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
василий небензя
в мире
россия
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией, в том числе демилитаризация, денацификация, отказ от вступления Украины в НАТО, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.В то же время, говоря о российском проекте резолюции в СБ ООН, где говорится о призыве к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, Небензя указал: "Прекращение огня наступит, когда условия, которые выдвинула Россия, будут исполнены". Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО"."Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", - подчеркнул Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778259063.html
https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777051620.html
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василий небензя, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр
16:54 15.03.2022 (обновлено: 17:36 15.03.2022)
 
Небензя назвал условие прекращения огня на Украине

Постпред при ООН Небензя: огонь на Украине прекратится после реализации требований России

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией, в том числе демилитаризация, денацификация, отказ от вступления Украины в НАТО, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.
В то же время, говоря о российском проекте резолюции в СБ ООН, где говорится о призыве к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, Небензя указал: "Прекращение огня наступит, когда условия, которые выдвинула Россия, будут исполнены". Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".
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"Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", - подчеркнул Небензя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВасилий НебензяВ миреРоссияУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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