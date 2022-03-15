16:54 15.03.2022 (обновлено: 17:36 15.03.2022)
Небензя назвал условие прекращения огня на Украине
Постпред при ООН Небензя: огонь на Украине прекратится после реализации требований России
© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией, в том числе демилитаризация, денацификация, отказ от вступления Украины в НАТО, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.
В то же время, говоря о российском проекте резолюции в СБ ООН, где говорится о призыве к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, Небензя указал: "Прекращение огня наступит, когда условия, которые выдвинула Россия, будут исполнены". Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО".
"Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", - подчеркнул Небензя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.