https://ria.ru/20220315/ukraina-1778299181.html

Небензя назвал условие прекращения огня на Украине

Небензя назвал условие прекращения огня на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Небензя назвал условие прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией, в том числе демилитаризация, денацификация, отказ от... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T16:54

2022-03-15T16:54

2022-03-15T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

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россия

украина

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 15 мар – РИА Новости. Прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда будут исполнены условия, выдвинутые Россией, в том числе демилитаризация, денацификация, отказ от вступления Украины в НАТО, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он указал, что операция завершится, когда ее цели будут достигнуты.В то же время, говоря о российском проекте резолюции в СБ ООН, где говорится о призыве к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, Небензя указал: "Прекращение огня наступит, когда условия, которые выдвинула Россия, будут исполнены". Речь идет о демилитаризации Украины, денацификации страны. К условиям также относится "отсутствие угроз, исходящих от этой страны в отношении России, невступление в НАТО"."Цель вступления Украины в НАТО есть в украинской конституции, она должна быть оттуда изъята прежде всего", - подчеркнул Небензя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778259063.html

https://ria.ru/20220307/evakuatsiya-1777051620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий небензя, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр