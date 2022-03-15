https://ria.ru/20220315/ukraina-1778285057.html

США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине

США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине

США настаивают, чтобы все страны, включая Китай, четко обозначили свою позицию по украинскому кризису, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:57

2022-03-15T15:57

2022-03-15T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

нато

китай

украина

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США настаивают, чтобы все страны, включая Китай, четко обозначили свою позицию по украинскому кризису, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит."Я думаю, что цель наших контактов с китайской стороной (в Риме. — Прим. ред.) состояла в том, чтобы направить четкое послание: США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне основанного на правилах мирового порядка", — сказала Смит в ходе брифинга для журналистов.Как подчеркнула американский дипломат, "сейчас не время для того, чтобы страны притворялись нейтральными в данном конкретном конфликте".

https://ria.ru/20220309/nuland-1777201312.html

сша

китай

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, нато, китай, украина, ситуация в днр и лнр