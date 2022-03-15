https://ria.ru/20220315/ukraina-1778285057.html
США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине
США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине
США настаивают, чтобы все страны, включая Китай, четко обозначили свою позицию по украинскому кризису, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:57
2022-03-15T15:57
2022-03-15T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
нато
китай
украина
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. США настаивают, чтобы все страны, включая Китай, четко обозначили свою позицию по украинскому кризису, заявила во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит."Я думаю, что цель наших контактов с китайской стороной (в Риме. — Прим. ред.) состояла в том, чтобы направить четкое послание: США хотят увидеть, как все страны мира, включая КНР, четко обозначат свою позицию по конфликту на Украине. Они должны встать на стороне основанного на правилах мирового порядка", — сказала Смит в ходе брифинга для журналистов.Как подчеркнула американский дипломат, "сейчас не время для того, чтобы страны притворялись нейтральными в данном конкретном конфликте".
https://ria.ru/20220309/nuland-1777201312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, китай, украина, ситуация в днр и лнр
15:57 15.03.2022 (обновлено: 16:36 15.03.2022)
США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине
Постпред США при НАТО Смит потребовала от всех стран обозначить позицию по Украине