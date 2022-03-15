https://ria.ru/20220315/ukraina-1778283095.html

Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев

Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022

Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев

Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:51

2022-03-15T15:51

2022-03-15T15:51

в мире

россия

украина

николай патрушев

северо-кавказский федеральный округ

совет безопасности рф

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Россией уже оказывается гуманитарная помощь на территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов территориях, напомнил Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе."Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа", - подчеркнул секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778280380.html

россия

украина

северо-кавказский федеральный округ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, николай патрушев, северо-кавказский федеральный округ, совет безопасности рф