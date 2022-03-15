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Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
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Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев
Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:51
2022-03-15T15:51
в мире
россия
украина
николай патрушев
северо-кавказский федеральный округ
совет безопасности рф
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Россией уже оказывается гуманитарная помощь на территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов территориях, напомнил Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе."Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа", - подчеркнул секретарь Совбеза.
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в мире, россия, украина, николай патрушев, северо-кавказский федеральный округ, совет безопасности рф
15:51 15.03.2022
 
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев

Патрушев: Россия заинтересована в нормализации жизни братского украинского народа

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Россией уже оказывается гуманитарная помощь на территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов территориях, напомнил Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
"Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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В миреРоссияУкраинаНиколай ПатрушевСеверо-Кавказский Федеральный округСовет Безопасности РФ
 
 
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