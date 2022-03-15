https://ria.ru/20220315/ukraina-1778283095.html
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.03.2022
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев
Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:51
2022-03-15T15:51
2022-03-15T15:51
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николай патрушев
северо-кавказский федеральный округ
совет безопасности рф
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Россия заинтересована в экономическом развитии Украины и нормализации жизни братского народа, будет этому всемерно содействовать, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Россией уже оказывается гуманитарная помощь на территориях, освобожденных от украинских радикальных националистов территориях, напомнил Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе."Мы заинтересованы и будем всемерно содействовать экономическому развитию Украины и нормализации жизни братского народа", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20220315/spetsoperatsiya-1778280380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, николай патрушев, северо-кавказский федеральный округ, совет безопасности рф
Россия будет содействовать экономическому развитию Украины, заявил Патрушев
Патрушев: Россия заинтересована в нормализации жизни братского украинского народа