https://ria.ru/20220315/ukraina-1778282014.html

Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле

Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле - РИА Новости, 15.03.2022

Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле

Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:48

2022-03-15T15:48

2022-03-15T15:48

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совет безопасности рф

николай патрушев

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе."Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, россия, совет безопасности рф, николай патрушев