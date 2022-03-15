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Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле - РИА Новости, 15.03.2022
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Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле
Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:48
2022-03-15T15:48
в мире
украина
нато
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе."Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - подчеркнул Патрушев.
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в мире, украина, нато, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
15:48 15.03.2022
 
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле

Секретарь Совбеза Патрушев: необходимо на деле добиться нейтрального статуса Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе.
"Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - подчеркнул Патрушев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
В миреУкраинаНАТОРоссияСовет Безопасности РФНиколай Патрушев
 
 
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