https://ria.ru/20220315/ukraina-1778282014.html
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле
Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:48
2022-03-15T15:48
2022-03-15T15:48
в мире
украина
нато
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Нейтрального статуса Украины и исключения возможности ее вступления в НАТО необходимо добиться на деле, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Хочу особо подчеркнуть, что в Декларации о государственном суверенитете Украины, принятой всенародным референдумом в 1990 году, закреплено стремление стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках, не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия. Конституция Украины 1996 года также ссылается на этот акт провозглашения независимости", - сказал Патрушев во вторник в Грозном на совещании по обеспечению национальной безопасности на Северном Кавказе."Поэтому необходимо добиться на деле нейтрального статуса Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, россия, совет безопасности рф, николай патрушев
Патрушев призвал добиваться нейтрального статуса Украины на деле
Секретарь Совбеза Патрушев: необходимо на деле добиться нейтрального статуса Украины