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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО - РИА Новости, 15.03.2022
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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО - РИА Новости, 15.03.2022
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Нужно признать, что Украина не войдет в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече лидеров государств, входящих в объединенные экспедиционные... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:41
2022-03-15T16:23
в мире
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нужно признать, что Украина не войдет в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече лидеров государств, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force), проходившей онлайн."Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать", — сказал он.Зеленский в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести.В то же время он назвал опасения членов альянса из-за угрозы третьей мировой войны "самогипнозом".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220315/zalozhniki-1778252519.html
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в мире, украина, нато, владимир зеленский
15:41 15.03.2022 (обновлено: 16:23 15.03.2022)
 
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО

Владимир Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО невозможно

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Нужно признать, что Украина не войдет в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече лидеров государств, входящих в объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force), проходившей онлайн.
"Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать", — сказал он.
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ВСУ удерживают 17 детей в заложниках в Славянске
Зеленский в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести.
В то же время он назвал опасения членов альянса из-за угрозы третьей мировой войны "самогипнозом".
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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В миреУкраинаНАТОВладимир Зеленский
 
 
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