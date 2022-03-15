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Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778277847.html
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине
Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:34
2022-03-15T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
сша
нато
украина
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России", - сказал он в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе."Активное расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры у границ России, разрушение системы контроля над вооружениями, освоение территории Украины как потенциального театра военных действий – все это в итоге привело к кризису безопасности в Европе", - добавил Патрушев.При этом предложения России по реализации принципов равной и неделимой безопасности, предоставлению юридически закрепленных гарантий безопасности были проигнорированы, заметил секретарь Совбеза."После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20220315/britantsy-1778175981.html
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в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр
15:34 15.03.2022
 
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине

Секретарь Совбеза Патрушев: иностранные советники на Украине создают новые угрозы России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России", - сказал он в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
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"Активное расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры у границ России, разрушение системы контроля над вооружениями, освоение территории Украины как потенциального театра военных действий – все это в итоге привело к кризису безопасности в Европе", - добавил Патрушев.
При этом предложения России по реализации принципов равной и неделимой безопасности, предоставлению юридически закрепленных гарантий безопасности были проигнорированы, заметил секретарь Совбеза.
"После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство", - пояснил Патрушев.
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Вчера, 01:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская армия уничтожила около 180 иностранных наемников на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевСШАНАТОУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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