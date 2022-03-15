https://ria.ru/20220315/ukraina-1778277847.html
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине
Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T15:34
2022-03-15T15:34
2022-03-15T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет безопасности рф
николай патрушев
сша
нато
украина
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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России", - сказал он в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе."Активное расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры у границ России, разрушение системы контроля над вооружениями, освоение территории Украины как потенциального театра военных действий – все это в итоге привело к кризису безопасности в Европе", - добавил Патрушев.При этом предложения России по реализации принципов равной и неделимой безопасности, предоставлению юридически закрепленных гарантий безопасности были проигнорированы, заметил секретарь Совбеза."После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20220315/britantsy-1778175981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр
Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине
Секретарь Совбеза Патрушев: иностранные советники на Украине создают новые угрозы России