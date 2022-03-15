https://ria.ru/20220315/ukraina-1778277847.html

Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине

Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Патрушев заявил об угрозах России из-за иностранных советников на Украине

Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T15:34

2022-03-15T15:34

2022-03-15T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

совет безопасности рф

николай патрушев

сша

нато

украина

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ГРОЗНЫЙ, 15 мар – РИА Новости. Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Большое количество иностранных консультантов и советников, обосновавшихся на территории Украины, постоянно провоцируют создание все новых угроз безопасности России", - сказал он в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе."Активное расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры у границ России, разрушение системы контроля над вооружениями, освоение территории Украины как потенциального театра военных действий – все это в итоге привело к кризису безопасности в Европе", - добавил Патрушев.При этом предложения России по реализации принципов равной и неделимой безопасности, предоставлению юридически закрепленных гарантий безопасности были проигнорированы, заметил секретарь Совбеза."После совершения в 2014 году в Киеве государственного переворота национализм, культивируемый лицами, захватившими власть, приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Украина фактически попала под внешнее управление США, целью которого является превращение Украины во враждебное России государство", - пояснил Патрушев.

https://ria.ru/20220315/britantsy-1778175981.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, николай патрушев, сша, нато, украина, ситуация в днр и лнр