Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778267092.html
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им "там делать нечего" и их... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T14:49
2022-03-15T15:07
обострение ситуации в днр и лнр
белоруссия
в мире
россия
александр лукашенко
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_6f4e4a52f37f53ebb9a3ee57a92e19a6.jpg
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им "там делать нечего" и их "туда не зовут"."Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине", - сказал он во вторник, его слова приводит пресс-служба.По словам Лукашенко, "подумайте, что мы можем там России добавить?". "Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - сказал белорусский президент.Он отметил также, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии. "Наша задача - это очень важно в любом бою, не только в войне - предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777664103.html
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778082938.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eae5d8d814de165e727a19e5b02cf1d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр
14:49 15.03.2022 (обновлено: 15:07 15.03.2022)
 
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине

Президент Лукашенко: Белоруссии на Украине делать нечего, нас туда не зовут

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им "там делать нечего" и их "туда не зовут".
"Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине", - сказал он во вторник, его слова приводит пресс-служба.
Покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение – Лукашенко привез на встречу с Путиным карту - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 14:28
Лукашенко заявил, что Украина готовилась нанести удар по Белоруссии
По словам Лукашенко, "подумайте, что мы можем там России добавить?". "Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - сказал белорусский президент.
Он отметил также, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии. "Наша задача - это очень важно в любом бою, не только в войне - предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге", - сказал Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 15:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мишустин выразил признательность Минску за позицию по Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБелоруссияВ миреРоссияАлександр ЛукашенкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала