14:49 15.03.2022 (обновлено: 15:07 15.03.2022)
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине
Президент Лукашенко: Белоруссии на Украине делать нечего, нас туда не зовут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им "там делать нечего" и их "туда не зовут".
По словам Лукашенко, "подумайте, что мы можем там России добавить?". "Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - сказал белорусский президент.
Он отметил также, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии. "Наша задача - это очень важно в любом бою, не только в войне - предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге", - сказал Лукашенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.