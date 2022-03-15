https://ria.ru/20220315/ukraina-1778267092.html

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не участвует в операции на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им "там делать нечего" и их... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:49

2022-03-15T14:49

2022-03-15T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

белоруссия

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украина

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 15 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в операции на Украине, объяснив это тем, что им "там делать нечего" и их "туда не зовут"."Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине", - сказал он во вторник, его слова приводит пресс-служба.По словам Лукашенко, "подумайте, что мы можем там России добавить?". "Что касается личного состава, там предостаточно своих воинов. Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут", - сказал белорусский президент.Он отметил также, что белорусские войска в связи с проводимой операцией выполняют свои задачи на территории Белоруссии. "Наша задача - это очень важно в любом бою, не только в войне - предупредить нападение с тыла на продвигающиеся войска. Российские. Вот этого мы никогда не должны допустить. Никогда! Это будет сродни предательству. Я об этом сказал в первые дни. Мы это и делаем, потому что это еще нам и нужно как государству, чтобы защитить свои рубежи на северо-западе, западе, да уже сегодня и на юге", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/belorussiya-1777664103.html

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778082938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко, украина, ситуация в днр и лнр