https://ria.ru/20220315/ukraina-1778260123.html

МИД: переговоры с Киевом направлены на обеспечение его нейтрального статуса

МИД: переговоры с Киевом направлены на обеспечение его нейтрального статуса - РИА Новости, 15.03.2022

МИД: переговоры с Киевом направлены на обеспечение его нейтрального статуса

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:19

2022-03-15T14:19

2022-03-15T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры с Украиной направлены на обеспечение ее нейтрального статуса."Переговоры, которые сейчас вот продолжаются - по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса, в контексте демилитаризации Украины, чтобы с ее территории никаких угроз РФ никогда не исходило, и в контексте, конечно же, прекращения политики нацификации страны, которая закреплена в целом ряде законодательных актов, и в том числе необходимость отмены всех дискриминационных ограничений, которые были наложены на русский язык, русское образование, культуру, русские СМИ", - сказал он на пресс-конференции в Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии