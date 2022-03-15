https://ria.ru/20220315/ukraina-1778259063.html

Москва останавливает восьмилетнюю войну, которую вел Киев, заявил Лавров

Москва останавливает восьмилетнюю войну, которую вел Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 15.03.2022

Москва останавливает восьмилетнюю войну, которую вел Киев, заявил Лавров

Россия останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T14:15

2022-03-15T14:15

2022-03-15T14:55

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины."(Глава МИД Ирана) передал пожелания господина Кулебы о том, что надо поскорее остановить войну. Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться, особенно теперь, когда мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы "Точка-У" с кассетным боеприпасом атаковали центр города Донецка, убив 20 и ранив еще большее количество мирных граждан", - сказал Лавров.По его словам, все эти факты усиленно замалчиваются на Западе, где "продолжают нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки". Министр добавил, что Россия передала Ирану материалы с информацией о том, что представляет из себя украинская власть.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775653460.html

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Кирилл Волков

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Лавров: "Мы останавливаем войну, которую киевский режим вел против Донбасса" Россия останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-03-15T14:15 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, украина