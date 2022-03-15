https://ria.ru/20220315/ukraina-1778254157.html

Рябков: Россия и США придерживаются противоположных подходов к Украине

Рябков: Россия и США придерживаются противоположных подходов к Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Рябков: Россия и США придерживаются противоположных подходов к Украине

Россия и США придерживаются диаметрально противоположных позиций по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:58

2022-03-15T13:58

2022-03-15T14:24

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

украина

в мире

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия и США придерживаются диаметрально противоположных позиций по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас диаметрально противоположный подходы к происходящему на Украине. Все, что происходит сейчас, в значительной мере - следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон, который сознательно превращал Украину в "антиРоссию", сознательно лишал возможности киевские власти на более ранних этапах делать хоть что-то для выполнения минских соглашений", - сказал Рябков журналистам.Он также отметил, что в российском МИД нет информации о том, что США готовы к контактам с Москвой по Украине: пусть они сначала выскажут такое желание, потом Россия будет смотреть."Пусть они сначала выскажут, а потом мы будем смотреть", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к контактам с США по Украине."Я не имею никакой информации о том, что они хотя бы в первом приближении готовы к этому. То, что циркулирует в медиапространстве насчёт того или иного настроя американской стороны, тоже не истина - часть психологической атаки на Россию, элемент информационной войны, поэтому надо проявлять ответственность в оценках и не спешить с умозаключениями", - добавил Рябков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/tribunal-1778236797.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/sanktsii-1777837713.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, украина, в мире, вооруженные силы рф, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика