13:58 15.03.2022 (обновлено: 14:24 15.03.2022)
Рябков: Россия и США придерживаются противоположных подходов к Украине
Замглавы МИД Рябков: Россия и США придерживаются противоположных подходов к Украине
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия и США придерживаются диаметрально противоположных позиций по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас диаметрально противоположный подходы к происходящему на Украине. Все, что происходит сейчас, в значительной мере - следствие той политики, которую на протяжении многих лет проводил Вашингтон, который сознательно превращал Украину в "антиРоссию", сознательно лишал возможности киевские власти на более ранних этапах делать хоть что-то для выполнения минских соглашений", - сказал Рябков журналистам.
"Пусть они сначала выскажут, а потом мы будем смотреть", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к контактам с США по Украине.
"Я не имею никакой информации о том, что они хотя бы в первом приближении готовы к этому. То, что циркулирует в медиапространстве насчёт того или иного настроя американской стороны, тоже не истина - часть психологической атаки на Россию, элемент информационной войны, поэтому надо проявлять ответственность в оценках и не спешить с умозаключениями", - добавил Рябков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.