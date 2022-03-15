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В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778253601.html
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине
Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:56
2022-03-15T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Роль США в этой трагедии - сугубо деструктивна. И мы осуждаем эту американскую политику", - заявил Рябков журналистам.
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в мире, сша, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:56 15.03.2022 (обновлено: 14:31 15.03.2022)
 
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине

Рябков: роль США в трагедии на Украине крайне деструктивна

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Рябков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Роль США в этой трагедии - сугубо деструктивна. И мы осуждаем эту американскую политику", - заявил Рябков журналистам.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
12:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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