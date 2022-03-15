https://ria.ru/20220315/ukraina-1778253601.html
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине
Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T13:56
2022-03-15T13:56
2022-03-15T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Роль США в этой трагедии - сугубо деструктивна. И мы осуждаем эту американскую политику", - заявил Рябков журналистам.
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:56 15.03.2022 (обновлено: 14:31 15.03.2022)
В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине
Рябков: роль США в трагедии на Украине крайне деструктивна