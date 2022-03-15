https://ria.ru/20220315/ukraina-1778253601.html

В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине

В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

В МИД указали на ответственность США в трагедии на Украине

Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T13:56

2022-03-15T13:56

2022-03-15T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Роль США в трагедии на Украине деструктивна, Москва осуждает американскую политику, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Роль США в этой трагедии - сугубо деструктивна. И мы осуждаем эту американскую политику", - заявил Рябков журналистам.

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778237895.html

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии