13:43 15.03.2022 (обновлено: 17:01 15.03.2022)
Очевидец: украинские боевики не выпускают жителей Мариуполя из города
Очевидец: украинские боевики не выпускают жителей Мариуполя с детьми из города
НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Украинские боевики не выпускают взрослых и детей из Мариуполя, рассказала РИА Новости жительница города Людмила.
"Из города не выпускают. Насколько мы слышали, люди еще в Волновахе хотели в села пойти. Там расстреливали людей. Сосед с маленькими детьми хотел выехать, его не пустили, и он вернулся назад. Просто не выпустили из города", - сообщила Людмила.
Она рассказала, что в настоящее время в городе нет продовольствия и водоснабжения. Последние несколько дней воду приходилось сливать из системы отопления.
"Я не знаю какое отношение военных к людям, которые сейчас в городе. Потому что если за Нацгвардию (Украины – ред.) говорить, мы их только видели на танках. Но, когда зять подошел (к ним – ред.), это, наверное, все-таки Нацгвардия была, и сказал, что женщина ранена, то махнули рукой. Им все равно", - сказала жительница Мариуполя.
Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павло Кириленко заявил, что во вторник из Мариуполя можно будет выехать на частном транспорте по гуманитарному коридору.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.