https://ria.ru/20220315/ukraina-1778237163.html
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:52
2022-03-15T12:52
2022-03-15T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
дмитрий песков
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник."Президент является верховным главнокомандующим, и, естественно, он получает всю полноту разведданных", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина, россия
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине