https://ria.ru/20220315/ukraina-1778237163.html

Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков

Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022

Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:52

2022-03-15T12:52

2022-03-15T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

дмитрий песков

в мире

украина

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник."Президент является верховным главнокомандующим, и, естественно, он получает всю полноту разведданных", - сказал Песков.

украина

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина, россия