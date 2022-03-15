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Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778237163.html
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.03.2022
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:52
2022-03-15T12:52
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
дмитрий песков
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник."Президент является верховным главнокомандующим, и, естественно, он получает всю полноту разведданных", - сказал Песков.
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владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина, россия
12:52 15.03.2022
 
Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Путин получает полные разведданные по ситуации на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военная техника из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины в Бердянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает всю полноту разведывательных данных по ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник.
"Президент является верховным главнокомандующим, и, естественно, он получает всю полноту разведданных", - сказал Песков.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреУкраинаРоссия
 
 
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