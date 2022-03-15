https://ria.ru/20220315/ukraina-1778229052.html

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.03.2022

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что обсудит ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Москве. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T12:24

2022-03-15T12:24

2022-03-15T12:46

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид ирана

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что обсудит ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Москве."Сегодня является очень важной возможность провести разговор относительно событий на Украине, в Афганистане, Йемене, Сирии, а также и по другим вопросам на международной арене", - сказал он перед началом переговоров."Независимо от того, что происходит на международной арене, развитие отношений с соседним государством, с Российской Федерацией для Исламской республики Иран является важным", - сказал глава МИД на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит на Украине", - ответил Лавров.Он также отметил, что намерен обсудить с главой МИД Ирана дальнейшую координацию действий по сирийскому урегулированию, другие кризисы на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Афганистане.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html

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Владимир Лаврентьев

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