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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что обсудит ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Москве. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T12:24
2022-03-15T12:46
в мире
россия
сирия
иран
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирана
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что обсудит ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Москве."Сегодня является очень важной возможность провести разговор относительно событий на Украине, в Афганистане, Йемене, Сирии, а также и по другим вопросам на международной арене", - сказал он перед началом переговоров."Независимо от того, что происходит на международной арене, развитие отношений с соседним государством, с Российской Федерацией для Исламской республики Иран является важным", - сказал глава МИД на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым."Мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит на Украине", - ответил Лавров.Он также отметил, что намерен обсудить с главой МИД Ирана дальнейшую координацию действий по сирийскому урегулированию, другие кризисы на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Афганистане.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/iran-1778227214.html
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в мире, россия, сирия, иран, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, украина, вооруженные силы рф, ближний восток
12:24 15.03.2022 (обновлено: 12:46 15.03.2022)
 
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Ирана Абдоллахианом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что обсудит ситуацию на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Москве.
"Сегодня является очень важной возможность провести разговор относительно событий на Украине, в Афганистане, Йемене, Сирии, а также и по другим вопросам на международной арене", - сказал он перед началом переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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"Независимо от того, что происходит на международной арене, развитие отношений с соседним государством, с Российской Федерацией для Исламской республики Иран является важным", - сказал глава МИД на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Мы ценим наш доверительный диалог и вашу объективную позицию по тому, что происходит на Украине", - ответил Лавров.
Он также отметил, что намерен обсудить с главой МИД Ирана дальнейшую координацию действий по сирийскому урегулированию, другие кризисы на Ближнем Востоке, а также ситуацию в Афганистане.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреРоссияСирияИранСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ИранаХосейн Амир АбдоллахианУкраинаВооруженные силы РФБлижний Восток
 
 
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