11:39 15.03.2022 (обновлено: 11:59 15.03.2022)
Источник: добровольцы из Ливана готовы участвовать в операции на Украине
В Ливане начали формировать списки добровольцев для участия в операции по защите Донбасса
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Списки добровольцев, желающих принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, начали создавать в Ливане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Списки добровольцев из Ливана, готовых воевать против националистических банформирований в Донбассе, уже формируются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, первые такие списки могут быть составлены уже в конце недели.
В пятницу источник сообщил РИА Новости, что в официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки: граждане выражают готовность принять участие в военной операции РФ на Украине и интересуются, что необходимо для этого сделать. В то же время ливанский хирург-травматолог Наиф Шукейр рассказал РИА Новости, что группа ливанских врачей-выпускников российских вузов готова отправиться на Украину на помощь российским коллегам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.