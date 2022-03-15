Рейтинг@Mail.ru
Источник: добровольцы из Ливана готовы участвовать в операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778218511.html
Источник: добровольцы из Ливана готовы участвовать в операции на Украине
Источник: добровольцы из Ливана готовы участвовать в операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Источник: добровольцы из Ливана готовы участвовать в операции на Украине
Списки добровольцев, желающих принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, начали создавать в Ливане, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T11:39
2022-03-15T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
ливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778200632_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_702d1d2c235a7d0359384ce6702b1593.jpg
БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Списки добровольцев, желающих принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, начали создавать в Ливане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Списки добровольцев из Ливана, готовых воевать против националистических банформирований в Донбассе, уже формируются", - сказал собеседник агентства.По его словам, первые такие списки могут быть составлены уже в конце недели.В пятницу источник сообщил РИА Новости, что в официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки: граждане выражают готовность принять участие в военной операции РФ на Украине и интересуются, что необходимо для этого сделать. В то же время ливанский хирург-травматолог Наиф Шукейр рассказал РИА Новости, что группа ливанских врачей-выпускников российских вузов готова отправиться на Украину на помощь российским коллегам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/dobrovoltsy-1777831876.html
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778200632_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_341fd86578316c9331fa045eaf799f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии, ливан
11:39 15.03.2022 (обновлено: 11:59 15.03.2022)
 
Источник: добровольцы из Ливана готовы участвовать в операции на Украине

В Ливане начали формировать списки добровольцев для участия в операции по защите Донбасса

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 15 мар - РИА Новости. Списки добровольцев, желающих принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, начали создавать в Ливане, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Списки добровольцев из Ливана, готовых воевать против националистических банформирований в Донбассе, уже формируются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, первые такие списки могут быть составлены уже в конце недели.
В пятницу источник сообщил РИА Новости, что в официальные представительства РФ в Ливане стали поступать звонки: граждане выражают готовность принять участие в военной операции РФ на Украине и интересуются, что необходимо для этого сделать. В то же время ливанский хирург-травматолог Наиф Шукейр рассказал РИА Новости, что группа ливанских врачей-выпускников российских вузов готова отправиться на Украину на помощь российским коллегам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин не исключил скорого прибытия в ДНР добровольцев с Ближнего Востока
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала