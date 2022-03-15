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Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем - РИА Новости, 15.03.2022
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Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем
Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем - РИА Новости, 15.03.2022
Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят во вторник Киев, говорится в сообщении пресс-службы польского правительства. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:40
2022-03-15T11:59
в мире
словения
польша
чехия
владимир зеленский
денис шмыгаль
киев
украина
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ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят во вторник Киев, говорится в сообщении пресс-службы польского правительства."Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — отмечается на сайте кабмина.Указывается, что визит организован по согласованию с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Цель визита — подтвердить недвусмысленную поддержку всего Европейского союза суверенитету и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинского государства и общества", — говорится в сообщении.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, словения, польша, чехия, владимир зеленский, денис шмыгаль, киев, украина
10:40 15.03.2022 (обновлено: 11:59 15.03.2022)
 
Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем

Премьеры Польши, Чехии и Словении 15 марта посетят Киев для встречи с Зеленским и Шмыгалем

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят во вторник Киев, говорится в сообщении пресс-службы польского правительства.
"Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — отмечается на сайте кабмина.
Указывается, что визит организован по согласованию с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Цель визита — подтвердить недвусмысленную поддержку всего Европейского союза суверенитету и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинского государства и общества", — говорится в сообщении.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В миреСловенияПольшаЧехияВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальКиевУкраина
 
 
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