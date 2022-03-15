https://ria.ru/20220315/ukraina-1778206116.html

Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем

Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем - РИА Новости, 15.03.2022

Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским и Шмыгалем

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят во вторник Киев, говорится в сообщении пресс-службы польского правительства. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:40

2022-03-15T10:40

2022-03-15T11:59

в мире

словения

польша

чехия

владимир зеленский

денис шмыгаль

киев

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ВАРШАВА, 15 мар - РИА Новости. Премьер-министры Польши, Чехии и Словении посетят во вторник Киев, говорится в сообщении пресс-службы польского правительства."Председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — отмечается на сайте кабмина.Указывается, что визит организован по согласованию с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Цель визита — подтвердить недвусмысленную поддержку всего Европейского союза суверенитету и независимости Украины и представить широкий пакет поддержки украинского государства и общества", — говорится в сообщении.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778155762.html

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Ольга Фомченкова

в мире, словения, польша, чехия, владимир зеленский, денис шмыгаль, киев, украина