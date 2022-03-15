https://ria.ru/20220315/ukraina-1778205819.html

На сторону ДНР перешли семь украинских военных

На сторону ДНР перешли семь украинских военных - РИА Новости, 15.03.2022

На сторону ДНР перешли семь украинских военных

Семь украинских военных перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:39

2022-03-15T10:39

2022-03-15T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Семь украинских военных перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики.Кроме того, отмечается, что третья рота батальона "Донбасс" 54-й бригады бросила оружие и в полном составе бежала в пункт постоянной дислокации в город Лозовая Харьковской области.В понедельник Народная милиция ДНР сообщила, что на ее сторону перешли 10 украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/kherson-1778199814.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, безопасность