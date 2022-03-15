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На сторону ДНР перешли семь украинских военных - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778205819.html
На сторону ДНР перешли семь украинских военных
На сторону ДНР перешли семь украинских военных - РИА Новости, 15.03.2022
На сторону ДНР перешли семь украинских военных
Семь украинских военных перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:39
2022-03-15T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Семь украинских военных перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики.Кроме того, отмечается, что третья рота батальона "Донбасс" 54-й бригады бросила оружие и в полном составе бежала в пункт постоянной дислокации в город Лозовая Харьковской области.В понедельник Народная милиция ДНР сообщила, что на ее сторону перешли 10 украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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признание днр и лнр в россии, безопасность
10:39 15.03.2022 (обновлено: 10:56 15.03.2022)
 
На сторону ДНР перешли семь украинских военных

Народная милиция: семь украинских военных перешли на сторону ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец народной милиции Донецкой народной республики
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции Донецкой народной республики
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Семь украинских военных перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики.
"На сторону Донецкой Народной Республики перешли семь военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Кроме того, отмечается, что третья рота батальона "Донбасс" 54-й бригады бросила оружие и в полном составе бежала в пункт постоянной дислокации в город Лозовая Харьковской области.
В понедельник Народная милиция ДНР сообщила, что на ее сторону перешли 10 украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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