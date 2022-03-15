10:39 15.03.2022 (обновлено: 10:56 15.03.2022)
На сторону ДНР перешли семь украинских военных
Народная милиция: семь украинских военных перешли на сторону ДНР
Боец народной милиции Донецкой народной республики
ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Семь украинских военных перешли на сторону ДНР, сообщает Народная милиция республики.
"На сторону Донецкой Народной Республики перешли семь военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Кроме того, отмечается, что третья рота батальона "Донбасс" 54-й бригады бросила оружие и в полном составе бежала в пункт постоянной дислокации в город Лозовая Харьковской области.
В понедельник Народная милиция ДНР сообщила, что на ее сторону перешли 10 украинских военных.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.