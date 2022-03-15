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Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778201476.html
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:18
2022-03-15T10:18
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба суда."Рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как уточняется в постановлении, житель Екатеринбурга установил у Театра Драмы картонную коробку в виде пачки сигарет, на которой была надпись о спецоперации на Украине, аналогичная предупреждению Минздрава.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/kazakhstan-1778193946.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:18 15.03.2022
 
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч рублей за инсталляцию об операции на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемид
Статуя богини правосудия Фемид - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба суда.
"Рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняется в постановлении, житель Екатеринбурга установил у Театра Драмы картонную коробку в виде пачки сигарет, на которой была надпись о спецоперации на Украине, аналогичная предупреждению Минздрава.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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