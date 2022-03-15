https://ria.ru/20220315/ukraina-1778201476.html
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине - РИА Новости, 15.03.2022
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:18
2022-03-15T10:18
2022-03-15T10:18
здоровье - общество
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вооруженные силы рф
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ситуация в днр и лнр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя на 45 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба суда."Рассмотрено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как уточняется в постановлении, житель Екатеринбурга установил у Театра Драмы картонную коробку в виде пачки сигарет, на которой была надпись о спецоперации на Украине, аналогичная предупреждению Минздрава.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/kazakhstan-1778193946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Жителя Екатеринбурга оштрафовали за инсталляцию об операции на Украине
Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 45 тысяч рублей за инсталляцию об операции на Украине