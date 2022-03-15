10:09 15.03.2022 (обновлено: 10:29 15.03.2022)
Вице-премьер Украины заявила об открытии девяти гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Верещук: на 15 марта одобрили девять гуманитарных коридоров
Беженцы из Херсонской области
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что во вторник согласовано девять гуманитарных коридоров.
"Планы работы гуманитарных коридоров: на сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров. Донецкая область: из города Бердянск в город Мариуполь выедет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей и всех, кому необходимо, из Мариуполя в Запорожье", - сказала она в видеообращении.
Вице-премьер добавила, что гумкоридоры будут открыты из Киевской области: из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары, из села Бобрык в Бровары. Из Сумской области: из Сум, Тростянца, Лебедина, Шостки, Конотопа в Полтаву. Из Харьковской области: из села Оскол.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.