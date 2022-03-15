Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей - РИА Новости, 15.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778200002.html
Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей
Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей - РИА Новости, 15.03.2022
Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей
Российская авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, в том числе 13 беспилотников, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:06
2022-03-15T10:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a736aae89b6c8c9c59970f6cf3132052.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, в том числе 13 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2", - сказал он.Кроме того оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией РФ поражены 136 военных объектов Украины, в том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_5e7866f3660d477a0cc16cc0b8e2c0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
10:06 15.03.2022 (обновлено: 10:14 15.03.2022)
 
Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей

ВС России сбили на Украине 16 воздушных целей, в том числе шесть беспилотников Bayraktar

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, в том числе 13 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2", - сказал он.
Кроме того оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией РФ поражены 136 военных объектов Украины, в том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий ВСУ обыскивает мирного жителя в селе к востоку от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:00
"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала