https://ria.ru/20220315/ukraina-1778200002.html

Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей

Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей - РИА Новости, 15.03.2022

Российские военные за сутки сбили на Украине 16 воздушных целей

Российская авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, в том числе 13 беспилотников, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:06

2022-03-15T10:06

2022-03-15T10:14

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили 16 украинских военных летательных аппаратов, в том числе 13 беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть "Байрактар ТБ-2", - сказал он.Кроме того оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией РФ поражены 136 военных объектов Украины, в том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина