https://ria.ru/20220315/ukraina-1778190549.html
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.03.2022
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец
Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:52
2022-03-15T08:52
2022-03-15T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других людей, которые пытались выехать из города, рассказала РИА Новости очевидец событий.Ранее жительница Мариуполя рассказала агентству, что боевики "Азова" обстреляли машину, на которой она с мужем и детьми пыталась покинуть город.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/naemniki-1778189221.html
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"Убили прям на глазах" – беженка из Мариуполя рассказала о том, как боевики "Азова" обстреливали жителей
Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других людей, которые пытались выехать из города, рассказала РИА Новости очевидец событий.
Ранее жительница Мариуполя рассказала агентству, что боевики "Азова" обстреляли машину, на которой она с мужем и детьми пыталась покинуть город.
2022-03-15T08:52
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PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
08:52 15.03.2022 (обновлено: 12:26 15.03.2022)
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец
Очевидец: боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя при попытке покинуть город