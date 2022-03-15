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Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778190549.html
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.03.2022
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец
Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T08:52
2022-03-15T12:26
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других людей, которые пытались выехать из города, рассказала РИА Новости очевидец событий.Ранее жительница Мариуполя рассказала агентству, что боевики "Азова" обстреляли машину, на которой она с мужем и детьми пыталась покинуть город.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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"Убили прям на глазах" – беженка из Мариуполя рассказала о том, как боевики "Азова" обстреливали жителей
Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других людей, которые пытались выехать из города, рассказала РИА Новости очевидец событий. Ранее жительница Мариуполя рассказала агентству, что боевики "Азова" обстреляли машину, на которой она с мужем и детьми пыталась покинуть город.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
08:52 15.03.2022 (обновлено: 12:26 15.03.2022)
 
Боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя, рассказал очевидец

Очевидец: боевики "Азова" расстреляли мирного жителя Мариуполя при попытке покинуть город

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 15 мар - РИА Новости. Боевики украинского националистического полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) расстреляли жителя Мариуполя на глазах у других людей, которые пытались выехать из города, рассказала РИА Новости очевидец событий.
Ранее жительница Мариуполя рассказала агентству, что боевики "Азова" обстреляли машину, на которой она с мужем и детьми пыталась покинуть город.
"А когда еще перед обстрелом там дедушка шел… Тоже в Сартану надо было ему… Они убили прямо на глазах у нас этого дедушку. А трупы там лежат просто так. Прямо по дороге. Все, вот что я вам сказала, что сегодня произошло у нас", - рассказала женщина.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
08:36
Компания из США разместила объявление по поиску наемников на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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