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В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины - РИА Новости, 15.03.2022
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В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины
В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины - РИА Новости, 15.03.2022
В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины
Военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране, к которому они приложили немало сил, пишет китайская газета... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T01:08
2022-03-15T01:08
в мире
украина
россия
сша
европа
госдума рф
франция
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране, к которому они приложили немало сил, пишет китайская газета Global Times.Как отмечает издание, Россия и европейские страны предпринимают дипломатические усилия для решения продолжающегося на Украине кризиса, однако США, приложившие немало усилий для раздувания этого конфликта, стремятся "накачать" Киев оружием в попытке продлить противостояние как можно дольше. По мнению опрошенных Global Times китайских аналитиков, это показывает глубокие различия в интересах между Европой и США.Как заявил научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн, кризис создает угрозу европейской безопасности, так как для Франции и Германии это не только геополитические, но и экономические интересы и даже вопрос продовольственной безопасности. "Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала. Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна", — указал Хэн.При этом для США Украина является очень далекой страной, не имеющей никакого значения для их внутренней безопасности и являющейся "не более чем пешкой" в противостоянии с Россией. Из этого можно сделать вывод, что Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта, подчеркивает издание.Кроме того, поставки американского оружия на Украину нельзя рассматривать как совпадение интересов этих двух стран. "Прекращение огня не соответствует стратегическим интересам США, но является безотлагательной необходимостью для Украины. Конфликт перекидывается на другие районы, и в данный момент Соединенные Штаты явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом. Иными словами, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США", — рассказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.США используют украинский кризис для достижения собственных стратегических целей, однако эти цели противоречат интересам Украины, резюмировал эксперт.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220314/spetsoperatsiya-1778163838.html
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в мире, украина, россия, сша, европа, госдума рф, франция, владимир путин
01:08 15.03.2022
 
В Китае раскрыли противоречия США и Европы из-за Украины

Global Times: накачка Украины оружием говорит о стремлении США продлить кризис в стране

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Военная поддержка Украины со стороны США свидетельствует об их стремлении продлить кризис в стране, к которому они приложили немало сил, пишет китайская газета Global Times.
Как отмечает издание, Россия и европейские страны предпринимают дипломатические усилия для решения продолжающегося на Украине кризиса, однако США, приложившие немало усилий для раздувания этого конфликта, стремятся "накачать" Киев оружием в попытке продлить противостояние как можно дольше. По мнению опрошенных Global Times китайских аналитиков, это показывает глубокие различия в интересах между Европой и США.
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Как заявил научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Чуй Хэн, кризис создает угрозу европейской безопасности, так как для Франции и Германии это не только геополитические, но и экономические интересы и даже вопрос продовольственной безопасности. "Энергетические цены взлетели до небес, и Европа запаниковала. Следующая неотложная проблема — это продовольствие. Являющаяся главной житницей Европы Украина уже пропустила сроки весенней пахоты, а это значит, что Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия из-за сокращения импорта украинского зерна", — указал Хэн.
При этом для США Украина является очень далекой страной, не имеющей никакого значения для их внутренней безопасности и являющейся "не более чем пешкой" в противостоянии с Россией. Из этого можно сделать вывод, что Вашингтон заинтересован в эскалации конфликта, подчеркивает издание.
Кроме того, поставки американского оружия на Украину нельзя рассматривать как совпадение интересов этих двух стран. "Прекращение огня не соответствует стратегическим интересам США, но является безотлагательной необходимостью для Украины. Конфликт перекидывается на другие районы, и в данный момент Соединенные Штаты явно не желают видеть компромиссы между Москвой и Киевом. Иными словами, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины не является целью для США", — рассказал директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.
США используют украинский кризис для достижения собственных стратегических целей, однако эти цели противоречат интересам Украины, резюмировал эксперт.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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