https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия

"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия - РИА Новости, 15.03.2022

"Этому нас научили в НАТО". Как воюет украинская армия

Россия, ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе — на южном фронте полностью освободили Волноваху и взяли под контроль стратегически важную трассу Донецк —... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T08:00

2022-03-15T08:00

2022-03-15T10:41

безопасность

денис пушилин

эдуард басурин

россия

киевская область

киев

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Россия, ДНР и ЛНР продолжают наступление в Донбассе — на южном фронте полностью освободили Волноваху и взяли под контроль стратегически важную трассу Донецк — Мариуполь. На севере продолжаются бои под Киевом и Харьковом, оборону противника взламывают медленно, но верно. Крымская группировка закрепляется у трассы Кривой Рог — Никополь и готовится занять Николаев. Управление украинскими войсками парализовано, однако отдельные подразделения ВСУ и нацбатов упорно сопротивляются. О том, как они действуют, — в материале РИА Новости.Удар по своимПод Мариуполем ВСУ неоднократно пользовались одним тактическим приемом: покидая населенный пункт, укреплялись неподалеку и наносили по нему жестокие удары артиллерией. По мирным домам, где они совсем недавно квартировали и которые, согласно присяге, обязаны защищать. Похоже, ВСУ хотят оставить после себя выжженную землю и уничтожить в Донбассе как можно больше инфраструктуры, чтобы она не досталась ДНР.Николаевку — это чуть южнее Докучаевска — контролировали ВСУ. За восемь лет ни один снаряд армии ДНР там не упал. Украинские военные, покинув поселок в первые дни российской спецоперации, развернули минометы в нескольких километрах от окраины и прямыми попаданиями сожгли два частных дома.Так ВСУ и националисты действуют и на других направлениях. В конце прошлой недели они оставили Бородянку — небольшой городок в 30 километрах к северо-западу от Киева. А когда туда зашли российские колонны, ударили из реактивных систем залпового огня "Смерч". Хотели накрыть наступающую группировку, но ошиблись в расчетах и попали осколочно-фугасными по жилым районам — высоткам и частному сектору.Российские танки уже стоят под Киевом, однако украинские подразделения, базирующиеся в Авдеевке и Песках, продолжают ожесточенно обстреливать Донецк. Канонада на окраинах не замолкает ни на час. Особенно сильно достается Киевскому и Петровскому районам. В понедельник ВСУ впервые с 2015-го обстреляли центр столицы республики. Оперативно-тактическая ракета "Точка-У" с кассетной боевой частью разорвалась над Университетской улицей неподалеку от здания областного правительства. Погибли не менее 20 человек, в том числе дети.Выбить противника из той же Авдеевки пока проблематично. ВСУ расставили пушки и минометы на территории местного коксохимического завода. Неудачное попадание — и всю область может накрыть облаком ядовитой отравы."Я вам больше скажу — украинцы стреляют в спину и друг другу, — сообщил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. — В ходе наступления на Мариуполь и допросов пленных выяснилось, что националистические формирования выставляют в тылу ВСУ заградотряды. Они открывают огонь на поражение по соотечественникам, которые пытаются покинуть позиции. Это сильно осложняет наши операции на юге ДНР. Людей с другой стороны, которые и рады бы были сложить оружие, гонят в бой силой".Прикрыться мирнымиПожалуй, самая напряженная обстановка — в Мариуполе. Ключевой портовый город на побережье Азовского моря полностью окружен. Там окопались остатки 36-й бригады морской пехоты и печально известный полк "Азов" Нацгвардии. Известно, что "защитники" не стесняясь прикрываются гражданскими, запрещают им выезжать по гуманитарным коридорам, оборудуют огневые точки в жилых домах, детсадах и школах. Около 400 тысяч мариупольцев — фактически заложники."Мы продвигаемся очень медленно, действуем в основном в пригородах, — рассказал официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин. — Противник всерьез настроился на уличные бои. Загоняют в высотку мирных, размещают их посредине, а сами занимают позиции на нижних этажах и крыше. И лупят по нашим из ПТУРов и гранатометов. Это нас сильно замедляет, приходится быть крайне осторожными".На переговорах Москва и Киев согласовали гуманитарные коридоры из осажденных городов. Однако единичные мирные жители, выбравшиеся из Мариуполя, в один голос твердят: об эвакуации им ничего не сообщали. ВСУ и "Азов" по радио запрашивают у командования подкрепление, докладывают, что патронов и продовольствия хватит максимум на десять дней. Отступать им некуда, поэтому освобождение города — вопрос времени.Точно так же с мирным населением обращаются националисты в Харькове и Киеве. Жителям запрещают уходить по гуманитарным коридорам под угрозой расстрела. В Сети уже немало роликов о том, как силовики открывают огонь по гражданским. Военную технику там тоже размещают в жилых районах, провоцируя россиян на "ответку" с сопутствующими разрушениями.Террор в тылахВ Харьковской и Киевской областях действуют диверсанты и наемники, скрывающиеся в лесах вдоль дорог. В основном они совершают налеты на колонны снабжения.По информации Минобороны России, "лесные братья" намеренно атакуют медицинские автомобили с красным крестом на бортах и обстреливают медиков, эвакуирующих раненых.Одним словом, украинский генералитет нарушает все мыслимые и немыслимые правила ведения войны. А на допросах пленные военнослужащие ВСУ признаются: прятать боевую технику в жилых районах и прикрываться гражданскими их научили инструкторы НАТО. И это неудивительно — Североатлантический альянс привык воевать в далеких странах и не считаться с потерями среди мирного населения.Однако эта вольница, очевидно, продлится недолго. Следом за армейскими частями ВС России идут подразделения Росгвардии. Их задача — обеспечение безопасности тылов. Бойцы, в числе которых немало выходцев из Чечни, имеют богатый опыт по борьбе с террористами в горно-лесистой местности Северного Кавказа. По всей видимости, эти навыки пригодятся и под Киевом.

https://ria.ru/20220314/dnr-1778007805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/putin-1778096986.html

https://ria.ru/20220314/zasyadko-1778076299.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, денис пушилин, эдуард басурин, россия, киевская область, киев, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)