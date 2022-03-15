05:34 15.03.2022 (обновлено: 06:07 15.03.2022)
Единственная угроза для украинцев исходит от националистов, заявил Антонов
Посол России Антонов: единственная угроза для украинцев исходит от националистов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что единственная угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит от вооруженных формирований украинских националистов, а российские силы уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине.
"Еще раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения", - сообщил Антонов в комментарии для издания Newsweek, который был опубликован посольством России в США в Facebook.
Антонов также выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе.
"Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе", - отмечается в комментарии.
Антонов отметил, что большинство западных СМИ навязывает своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине, выставляет Россию агрессором. В том числе, как отметил российский посол, американские телеканалы не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта. Складывается "ощущение, что это никого не волнует", заявил он.
"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", - говорится в распространенном посольством комментарии.
"Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", - говорится в распространенном посольством комментарии.
Он добавил, что "ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.