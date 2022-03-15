https://ria.ru/20220315/ugroza-1778182483.html

Единственная угроза для украинцев исходит от националистов, заявил Антонов

Единственная угроза для украинцев исходит от националистов, заявил Антонов - РИА Новости, 15.03.2022

Единственная угроза для украинцев исходит от националистов, заявил Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что единственная угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит от вооруженных формирований украинских... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T05:34

2022-03-15T05:34

2022-03-15T06:07

в мире

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603683522_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_53b3e503ef76c858a83f4d12601e5f57.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что единственная угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит от вооруженных формирований украинских националистов, а российские силы уничтожают только объекты военной инфраструктуры на Украине."Еще раз подчеркну, что российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры. В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения", - сообщил Антонов в комментарии для издания Newsweek, который был опубликован посольством России в США в Facebook.Антонов также выразил надежду, что американские СМИ перестанут разжигать русофобию и будут представлять свои оценки в беспристрастном ключе."Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе", - отмечается в комментарии.Антонов отметил, что большинство западных СМИ навязывает своей аудитории однобокое восприятие событий на Украине, выставляет Россию агрессором. В том числе, как отметил российский посол, американские телеканалы не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта. Складывается "ощущение, что это никого не волнует", заявил он."Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором", - говорится в распространенном посольством комментарии.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/mariupol-1777879037.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина