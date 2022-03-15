https://ria.ru/20220315/tury-1778181163.html

Туроператоры ожидают роста продаж путевок по России после старта кешбэка

Туроператоры ожидают роста продаж путевок по России после старта кешбэка - РИА Новости, 15.03.2022

Туроператоры ожидают роста продаж путевок по России после старта кешбэка

Российские туроператоры ожидают роста продаж туров по РФ на 30-40% к нынешним объемам бронирования после старта программы туристического кешбэка, рассказали РИА РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T04:03

2022-03-15T04:03

2022-03-15T04:03

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153193_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_61ab9fe01b1e09c9ab977e3ddc517036.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российские туроператоры ожидают роста продаж туров по РФ на 30-40% к нынешним объемам бронирования после старта программы туристического кешбэка, рассказали РИА Новости представители отрасли.Ростуризм возобновил программу туристического кешбэка с 15 марта. Окно продаж - с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля.Ожидают роста спроса на туры по РФ и в Anex Tour, а также в туроператоре "Дельфин". Гендиректор туркомпании Сергей Ромашкин сказал, что ожидает, что со стартом акции рост бронирований поднимется как минимум на 20%. "Это связано с тем, что в этом раунде кешбэка добавлены очень важные месяцы - май и июнь. Это уже начало высокого сезона", - сказал он.Ромашкин рассказал о том, что у представителей отрасли есть опасения, что самолетов может не хватить для перевозки всех туристов из-за введенных в отношении России ограничений. "Ситуация с самолетами меняется каждый день. Мы пока не понимаем, сумеют ли авиакомпании обеспечить перевозку хотя бы по России в объемах 2021 года. Есть ощущение, что их может не хватить. Мы ждем информацию от авиакомпаний", - уточнил глава туроператора.Говоря о закрытом небе над югом России, Ромашкин напомнил о тренде 2021 года, когда большая часть туристов прибывала на курорты на личном автотранспорте. "Мы ожидаем, что даже если аэропорты не откроются до конца года, то большую часть турпотока тот же Крым примет по крымскому мосту. Однако есть 25-30% туристов, которые не готовы ехать своим ходом через полстраны, их мы потеряем. Но надеемся все же на лучший исход событий", - добавил он.В программе туристического кешбэка участвуют все регионы. В поездке нужно провести от двух ночей и оплатить ее картой "Мир". На карту в течение пяти дней автоматически возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

https://ria.ru/20220314/turisty-1778017512.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)