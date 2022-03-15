https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html

Правительство утвердило меры поддержки туроператоров

Правительство утвердило меры поддержки туроператоров - РИА Новости, 15.03.2022

Правительство утвердило меры поддержки туроператоров

Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:09

2022-03-15T17:09

2022-03-15T17:09

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туристы

ассоциация "турпомощь"

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи", говорится в соответствующем постановлении правительства."Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации ("Турпомощи"), — отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). — И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы".Кроме того, в ассоциации отметили, что в постановлении предусмотрен единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма."Он составляет десять миллионов рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года", — отметили эксперты. По их словам, это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 миллионов сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер гарантии. "Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается", — уточнили в АТОР.В Ассоциации отметили, что минимальная планка в 10 миллионов рублей установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма.

https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, ассоциация "турпомощь"