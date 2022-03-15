https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров - РИА Новости, 15.03.2022
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров
Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:09
2022-03-15T17:09
2022-03-15T17:09
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
ассоциация "турпомощь"
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи", говорится в соответствующем постановлении правительства."Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации ("Турпомощи"), — отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). — И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы".Кроме того, в ассоциации отметили, что в постановлении предусмотрен единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма."Он составляет десять миллионов рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года", — отметили эксперты. По их словам, это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 миллионов сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер гарантии. "Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается", — уточнили в АТОР.В Ассоциации отметили, что минимальная планка в 10 миллионов рублей установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма.
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, ассоциация "турпомощь"
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров
Туроператоров России освободили от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи"
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи", говорится
в соответствующем постановлении правительства.
"Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации ("Турпомощи"), — отмечают
в Ассоциации туроператоров России (АТОР). — И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы".
Кроме того, в ассоциации отметили, что в постановлении предусмотрен единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма.
"Он составляет десять миллионов рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года", — отметили эксперты.
По их словам, это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 миллионов сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер гарантии. "Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается", — уточнили в АТОР.
В Ассоциации отметили, что минимальная планка в 10 миллионов рублей установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма.