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Правительство утвердило меры поддержки туроператоров - РИА Новости, 15.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220315/turoperatory-1778296127.html
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров - РИА Новости, 15.03.2022
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров
Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:09
2022-03-15T17:09
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
ассоциация "турпомощь"
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи", говорится в соответствующем постановлении правительства."Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации ("Турпомощи"), — отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). — И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы".Кроме того, в ассоциации отметили, что в постановлении предусмотрен единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма."Он составляет десять миллионов рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года", — отметили эксперты. По их словам, это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 миллионов сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер гарантии. "Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается", — уточнили в АТОР.В Ассоциации отметили, что минимальная планка в 10 миллионов рублей установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма.
https://ria.ru/20220314/turoperatory-1777615310.html
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, ассоциация "турпомощь"
17:09 15.03.2022
 
Правительство утвердило меры поддержки туроператоров

Туроператоров России освободили от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх
Российские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Правительство вводит единый минимальный размер финансовых гарантий для туркомпаний с любым оборотом, а также освобождает операторов от взносов в персональный и резервный фонды "Турпомощи", говорится в соответствующем постановлении правительства.
"Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации ("Турпомощи"), — отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). — И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы".
Кроме того, в ассоциации отметили, что в постановлении предусмотрен единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма.
"Он составляет десять миллионов рублей вне зависимости от оборотов компании. Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года", — отметили эксперты.
По их словам, это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 миллионов сейчас практически невозможно. Кроме того, есть крупные туроператоры, у которых прошлый год был относительно успешным благодаря открытым массовым направлениям, и они должны повысить размер гарантии. "Но в этом году достраховаться из-за сложившейся ситуации не получается", — уточнили в АТОР.
В Ассоциации отметили, что минимальная планка в 10 миллионов рублей установлена и для новых туроператоров, которые только выходят на рынок выездного туризма.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыАссоциация "Турпомощь"
 
 
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