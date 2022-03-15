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МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
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МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:58
2022-03-15T12:51
политика
россия
туркмения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сердар бердымухамедов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ."Победил сильнейший, и мы приветствуем выбор дружественного туркменского народа. Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой", - сообщили агентству. Ранее во вторник он заявил, что Москва приветствует "выбор дружественного туркменского народа", поскольку знает победителя не понаслышке и ценит его "приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой"."В МИДе назвали результаты выборов убедительными и с точки зрения их легитимности (за ходом и чистотой подсчета голосов наблюдала международная группа мониторов), и с позиции состязательности. Обращает внимание относительно высокая поддержка избирателями альтернативных кандидатов. Кампанию претендентов никак не назовешь формальной, постановочной. Она отражала конкуренцию программ и подходов", - добавил источник.Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На высший государственный пост в Туркмении претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу страны, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778198850.html
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политика, россия, туркмения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сердар бердымухамедов
10:58 15.03.2022 (обновлено: 12:51 15.03.2022)
 
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении

МИД приветствовал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ.
"Победил сильнейший, и мы приветствуем выбор дружественного туркменского народа. Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой", - сообщили агентству. Ранее во вторник он заявил, что Москва приветствует "выбор дружественного туркменского народа", поскольку знает победителя не понаслышке и ценит его "приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой".
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
10:00
Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении
"В МИДе назвали результаты выборов убедительными и с точки зрения их легитимности (за ходом и чистотой подсчета голосов наблюдала международная группа мониторов), и с позиции состязательности. Обращает внимание относительно высокая поддержка избирателями альтернативных кандидатов. Кампанию претендентов никак не назовешь формальной, постановочной. Она отражала конкуренцию программ и подходов", - добавил источник.
Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%.
Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На высший государственный пост в Туркмении претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу страны, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
Артисты выступают перед избирательным участком во время президентских выборов в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 11:57
В Туркмении с песнями и танцами досрочно выбирают президента
 
ПолитикаРоссияТуркменияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сердар Бердымухамедов
 
 
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