https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778210132.html

МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении

МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022

МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении

Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T10:58

2022-03-15T10:58

2022-03-15T12:51

политика

россия

туркмения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сердар бердымухамедов

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ."Победил сильнейший, и мы приветствуем выбор дружественного туркменского народа. Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой", - сообщили агентству. Ранее во вторник он заявил, что Москва приветствует "выбор дружественного туркменского народа", поскольку знает победителя не понаслышке и ценит его "приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой"."В МИДе назвали результаты выборов убедительными и с точки зрения их легитимности (за ходом и чистотой подсчета голосов наблюдала международная группа мониторов), и с позиции состязательности. Обращает внимание относительно высокая поддержка избирателями альтернативных кандидатов. Кампанию претендентов никак не назовешь формальной, постановочной. Она отражала конкуренцию программ и подходов", - добавил источник.Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На высший государственный пост в Туркмении претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу страны, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.

https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778198850.html

https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777812346.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, туркмения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сердар бердымухамедов