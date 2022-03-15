https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778210132.html
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении - РИА Новости, 15.03.2022
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:58
2022-03-15T10:58
2022-03-15T12:51
политика
россия
туркмения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сердар бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ."Победил сильнейший, и мы приветствуем выбор дружественного туркменского народа. Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой", - сообщили агентству. Ранее во вторник он заявил, что Москва приветствует "выбор дружественного туркменского народа", поскольку знает победителя не понаслышке и ценит его "приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой"."В МИДе назвали результаты выборов убедительными и с точки зрения их легитимности (за ходом и чистотой подсчета голосов наблюдала международная группа мониторов), и с позиции состязательности. Обращает внимание относительно высокая поддержка избирателями альтернативных кандидатов. Кампанию претендентов никак не назовешь формальной, постановочной. Она отражала конкуренцию программ и подходов", - добавил источник.Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%.Голосование на досрочных выборах президента Туркмении прошло 12 марта. На высший государственный пост в Туркмении претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу страны, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.
https://ria.ru/20220315/turkmeniya-1778198850.html
https://ria.ru/20220312/turkmeniya-1777812346.html
россия
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, туркмения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сердар бердымухамедов
10:58 15.03.2022 (обновлено: 12:51 15.03.2022)
МИД прокомментировал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
МИД приветствовал избрание Сердара Бердымухамедова президентом Туркмении
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Москва приветствует выбор народа Туркмении на президентских выборах, победил сильнейший, заявил РИА новости источник в МИД РФ.
"Победил сильнейший, и мы приветствуем выбор дружественного туркменского народа. Знаем победителя не понаслышке, ценим его приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой", - сообщили агентству. Ранее во вторник он заявил, что Москва приветствует "выбор дружественного туркменского народа", поскольку знает победителя не понаслышке и ценит его "приоритетное внимание к углублению стратегического партнерства с Москвой".
"В МИДе назвали результаты выборов убедительными и с точки зрения их легитимности (за ходом и чистотой подсчета голосов наблюдала международная группа мониторов), и с позиции состязательности. Обращает внимание относительно высокая поддержка избирателями альтернативных кандидатов. Кампанию претендентов никак не назовешь формальной, постановочной. Она отражала конкуренцию программ и подходов", - добавил источник.
Сын действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова
Сердар победил на президентских выборах, набрав 72,97%.
Голосование на досрочных выборах президента Туркмении
прошло 12 марта. На высший государственный пост в Туркмении претендовали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными в стране политическими партиями и инициативными группами граждан. Согласно избирательному кодексу страны, Центризбирком не позднее чем на седьмой день после выборов подводит их итоги, составляет протокол и оглашает результаты выборов. Инаугурация нового президента страны состоится 19 марта.