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В Британии оценили "леденящее душу" новое оружие России

В Британии оценили "леденящее душу" новое оружие России - РИА Новости, 15.03.2022

В Британии оценили "леденящее душу" новое оружие России

Британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвященную "леденящим душу" кадрам пуска российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T03:16

2022-03-15T03:16

2022-03-15T10:11

новое оружие россии

в мире

россия

циркон

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Британский таблоид The Sun опубликовал статью, посвященную "леденящим душу" кадрам пуска российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".Как пишет издание, ролик, показанный на прошлой неделе и продемонстрировавший декабрьский запуск ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, был, возможно, намеренно "придержан" для того, чтобы усилить психологический шок у Запада.В этом году "Циркон" ставится на вооружение российской армии, напоминает The Sun.Россия неоднократно предупреждала Запад, что он столкнется с "невообразимыми последствиями", если ей бросят вызов из-за Украины, указывает таблоид. Так, несмотря на настоятельные "мольбы" Владимира Зеленского, западные страны не установили над Украиной бесполетную зону, опасаясь, что это спровоцирует масштабную войну с Россией."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — тысячи километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели. Ракетами такого типа собираются вооружить надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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