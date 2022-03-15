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Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания
Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания - РИА Новости, 15.03.2022
Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цен на основные продукты питания, соответствующие предложения... РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T17:58
2022-03-15T17:58
2022-03-15T18:07
экономика
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цен на основные продукты питания, соответствующие предложения направлены в правительство России."Я выступаю за госрегулирование. Свои предложения в правительство Российской Федерации мы направили. Госрегулирование по крайней мере на определенный период. Предлагаем ввести на полгода ограничения на основные наименования продовольствия в первую очередь ", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым
17:58 15.03.2022 (обновлено: 18:07 15.03.2022)
Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания
Глава Крыма Аксенов предложил на полгода ввести госрегулирование цен на продукты питания