https://ria.ru/20220315/tseny-1778315265.html

Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания

Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания - РИА Новости, 15.03.2022

Аксенов предложил временно ввести госрегулирование цен на продукты питания

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цен на основные продукты питания, соответствующие предложения... РИА Новости, 15.03.2022

2022-03-15T17:58

2022-03-15T17:58

2022-03-15T18:07

экономика

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цен на основные продукты питания, соответствующие предложения направлены в правительство России."Я выступаю за госрегулирование. Свои предложения в правительство Российской Федерации мы направили. Госрегулирование по крайней мере на определенный период. Предлагаем ввести на полгода ограничения на основные наименования продовольствия в первую очередь ", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220313/biznes-1777912797.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

экономика, россия, сергей аксенов (политик), республика крым